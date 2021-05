110 studenti di Rimini, Cesena e Forlì alle competizioni regionali con le loro 6 mini imprese

Sono 30 gli studenti di Licei, Istituti tecnici e professionali delle province di Rimini e Forlì-Cesena che venerdì 21 maggio partecipano alla competizione regionale online del progetto Impresa in Azione, in rappresentanza dei compagni delle 6 classi, per un totale di 110.

Focus di questa edizione sono state le materie STEAM, acronimo che comprende oltre a Scienza, Tecnologia e Matematica anche la A di Arts, e la Sostenibilità.

“Complimenti agli studenti, agli insegnanti, a tutte le scuole coinvolte ed a chi ha permesso lo sviluppo di questa iniziativa – commenta Roberto Albonetti, Segretario Generale della Camera di commercio della Romagna -. Connettere le competenze della conoscenza con il saper fare è uno dei modi più interessanti e concreti per affrontare tutte le sfide del prossimo futuro, per ognuno di noi e per i nostri territori di riferimento. Se poi queste modalità si caratterizzano ancora di più nell’innovazione e nella capacità di dare risposte a domande in gran parte inevase, perché nuove e non conosciute in epoca pre covid, allora la strada è proprio quella giusta. L’auspicio e che iniziative come questa siano sempre più numerose e che sempre più scuole aderiscano con entusiasmo e partecipazione. Come Camera della Romagna non potremmo che valutarne positivamente l’esito ed assicurare la massima collaborazione possibile, il futuro passa anche da qui”.

Gli studenti – e i loro progetti – appartengono alle classi:

– IV A, del Liceo statale Vincenzo Monti di Cesena, Liceo delle scienze umane indirizzo economico sociale, accompagnati dalla docente Elena fiumana e dal Dream Coach (manager d’azienda volontari) Luca Arcangeli, progetto Safe sweet dreams;

– IV D e III E dell’ISISS Einaudi-Molari di Rimini, indirizzi commerciale e grafico accompagnati dai docenti Luigi Aloia ed Enea Sorrentino, Dream Coach Gabriele Frisoni e Sergio Faralli, progetti Compleo e RomagnAmo, con l’apporto della classe IV G dell’istituto Pascal di Cesena per la realizzazione di un sito web;

– IV G, IV I e IV A dell’Istituto tecnico tecnologico Belluzzi – Da Vinci di Rimini, indirizzi informatica e telecomunicazioni e chimica dei materiali e biotecnologie, accompagnati dai docenti Pamela Sanchini, Antonio Vallone, Amelia Parise, Dream Coach Federico Garcea e Nadia Pappano, progetti CAMcoCAMcounter, Red line corp, Soap-it.

Gli interessantissimi progetti e relativi prodotti/servizi sono il frutto del lavoro di un Anno Scolastico, ideati lavorando in team dopo aver dato vita a una vera e propria mini-impresa; sono visionabili pubblicamente nelle pagine vetrina della Piattaforma di Junior Achievement e sono stati mostrati a livello locale il 13 maggio durante le ‘Audizioni Romagna’; gli Esperti Lisa Rambaldi di Primo Miglio, Matteo Casadio di Unioncamere Emilia-Romagna e Maria Giovanna Briganti della Camera della Romagna hanno commentato i Pitch di 3 minuti restituendo ai ragazzi importanti consigli per affinare ulteriormente le loro presentazioni.

I vincitori delle competizioni regionali si ritroveranno alla finale nazionale BIZ Factory, innovativa fiera virtuale del 3 giugno, durante la quale saranno nominati anche il ‘Teacher of the Year’ e consegnati i Premi per i progetti ‘Intelligenza Artificiale’ per i quali il territorio romagnolo concorre.

Impresa in azione è il programma di educazione all’imprenditorialità, nelle classi di tutto il mondo, sviluppato a livello nazionale grazie a Organismi pubblici e privati, tra cui Unioncamere italiana.

Il progetto è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione come “Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)” e dalla Commissione Europea come “la più efficace strategia di lungo periodo per la crescita e l’occupabilità dei giovani”, in 18 anni ha coinvolto oltre 115 mila studenti italiani, 400 mila all’anno in tutta Europa.

In Emilia-Romagna è realizzato in diverse province, grazie al sostegno sul territorio delle Camere di commercio regionali tra le quali anche la Camera della Romagna. È il terzo anno che la Camera contribuisce a realizzarlo sul territorio e per la seconda volta in prevalenza con didattica a distanza; la modalità ha garantito la realizzazione di PCTO comunque di qualità.

Junior Achievement, la più vasta associazione non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola, attiva in Italia dal 2002, attraverso i propri progetti e numerose iniziative aiuta i giovani a sviluppare lo skill mix di abilità quali spirito d’iniziativa, assunzione di responsabilità, teamworking, perseveranza, creatività, negoziazione, fiducia in se stessi che, uniti a competenze di tipo economico-finanziario, costituiscono una competenza “imprenditoriale”. A partire dalle tenere età (IV e V elementari) e da ragazzi si cerca di favorire l’atteggiamento ‘imprenditivo’ a scuola così come nella vita e in seguito al lavoro.

Il 5 maggio si è tenuto inoltre il Pitch Day Romagna per Idee in azione, parte propedeutica al successivo Impresa in Azione, sperimentato per il secondo Anno Scolastico da un numero crescente di Istituti del territorio (7, per un totale di oltre 400 studenti delle classi terze, quarte e quinte). All’evento finale sono state presentate 5 Idee: Sicurezza Idraulica (classe 3C ITAER Baracca e 4A ITT Marconi, di Forlì), MAYFLY (3Q Liceo Fulcieri Paulucci di Calboli di Forlì), Last Smoke e Sold Out (4D2 e 3D2 dell’Istituto Tonino Guerra di Novafeltria), Video in azione (4AL e 4CL Liceo Morgagni di Forlì), accompagnati dai docenti. La Giuria locale ha attribuito una Premialità al progetto inter-Istituto del Baracca/Marconi di Forlì e per tutti i partecipanti saranno effettuabili delle visite scientifiche virtuali guidate a XFEL di Amburgo e CERN di Ginevra agli inizi di giugno.

L’anno scolastico 2020/2021 ha visto anche la sperimentazione, per la prima volta sul territorio, nell’ambito degli istituti secondari di primo grado, di CRESCERE CHE IMPRESA!, con la Prof.ssa Valentina Mase dell’Istituto Franchini di Santarcangelo con i 23 ragazzi della classe IIa F, che commenta: “Il percorso ha previsto 2 moduli di 3 incontri a distanza con la volontaria di JA (Intel) Silvia Invernici. Durante il primo modulo gli alunni hanno riflettuto su se stessi, sulle proprie emozioni e sul concetto di felicità nella scelta del proprio futuro. Un gioco a quiz su famosi imprenditori e una nota blogger, ha dato loro la possibilità di riflettere su quanto sia importante credere in se stessi, nelle proprie passioni e nei propri interessi per realizzare il ‘proprio sogno’. Nel secondo modulo il test ‘Che colore sei’ ha dato la possibilità di capire che ciascuno ha dentro di sé delle particolarità, che a seconda del momento e del vissuto personale, ci predispongono a un certo tipo di attività o di lavoro”.

Le riflessioni sono prerequisito fondamentale per una scelta della scuola secondaria di secondo grado davvero consapevole e del successivo percorso professionale dei ragazzi.

Per ulteriori dettagli consultare i siti www.romagna.camcom.it, www.jaitalia.org, https://excelsior.unioncamere.net/ e/o inviare una mail a occupazione@romagna.camcom.it