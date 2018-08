2 agosto 1874 – A Villa Ruffi di Rimini il governo mette le manette all’opposizione

A Villa Ruffi, sul colle di Covignano di Rimini, il 2 agosto 1874 vengono arrestati 28 repubblicani. Erano lì riuniti per una riunione politica e assolutamente pacifica presieduta dal forlivese Aurelio Saffi, già eroe della Repubblica Romana del 1849 e deputato. All’ordine del giorno, l’opportunità di partecipare o meno alle prossime competizioni elettorali.

La Camera di Consiglio del tribunale correzionale forlivese il 2 agosto stesso pronunzia per i 28 arrestati una ordinanza di imputazione per cospirazione avente per oggetto di “congiurare e distruggere l’attuale forma di Governo”. Tra i presenti nella villa di Ercole Ruffi, Alessandro Fortis, Felice Dagnino, Federico e Antonio Comandati, Domenico Narratone, Felice Dagnino, Dotto De Dauli, Pietro Turchi, il cesentate colonnello Eugenio Valzania. Gli arrestati restano nella villa, custoditi, tutta la notte: la mattina dopo sono portati senza manette alla stazione di Rimini e collocati in un treno per Spoleto. Qui vengono rinchiusi in uno stesso stanzone della Rocca. Il 9 settembre sono trasferiti, ammanettati a due a due, nel carcere di Perugia e divisi nelle singole celle.

All’arresto seguono accurate perquisizioni nei domicili di tutti gli arrestati e di chi aveva avuto con loro relazioni che dessero sospetto. Nonostante che il prefetto di Forlì comunichi l’esito negativo delle perquisizioni, Luigi Gerra, segretario generale del ministero degli Interni, conferma gli arresti e il Presidente dei ministri, il bolognese Marco Minghetti, approva. Ma tutta l’operazione era stata eseguita su ordine diretto dei ministri Girolamo Cantelli (Interni) Paolo Onorato Vigliani (Giustizia), senza che neppure fosse stato spiccato un ordine di cattura.

Antonio Cantelli, figlio del ministro, avrebbe poi acquistato la magnifica tenuta adiacente a quella dei Ruffi, che era stata dei Valloni e dei Rastelli; suo figlio Girolamo, battezzato con il nome del nonno, sarà l’ultimo conte Cantelli di Covignano.

Ma altri arresti vanno ad aggiungersi ai primi: quelli di Andrea Costa e Alberto Mario. Il 6 agosto oltre duecento rivoltosi muovono da Imola verso Bologna, abbattendo la linea telegrafica, rompendo i binari e fermando i treni; ma, affrontati da un forte contingente di truppe, i ribelli parte si disperdono, parte sono arrestati anche loro.

Il giorno dopo viene pubblicato in tutta Italia viene il manifesto del Comitato italiano per la Rivoluzione sociale: “allo schiavo esser suo primo dovere quello di insorgere e ai soldati quello di disertare”. A Bologna arriva Bakunin in persona per mettersi a capo dell’insurrezione. Ma non se ne fa nulla e il rivoluzionario deve fuggire a Lugano travestito da prete. Bande armate che si erano formate spontaneamente in Romagna e Toscana decidono di sciogliersi.

Ma le elezioni si avvicinano e il Governo è sempre più nervoso. Minghetti ha un bel rassicurare gli elettori che il pareggio di bilancio è quasi raggiunto e che all’orizzonte c’è solo qualche altra “piccola” tassa: ricchi e poveri del rigore delle Destra storica non ne possono più. E sospettano pure che non tutti quei soldi delle tasse vengano usati al meglio: fra i candidati dei Repubblicani c’è anche Giuseppe Garibaldi, che il 29 settembre 1874 da Caprera si rivolge agli Italiani incitandoli a votare solo per “uomini onesti”.

Gli arrestati di Villla Ruffi vengono rimessi in libertà solo il 22 ottobre e prosciolti dal Tribunale di Bologna solo il 23 dicembre, ad elezioni avvenute. Queste si erano svolte in un clima di tensione e intimidazioni. Il ministro Cantelli con circolare ufficiale aveva invitato i Prefetti ad appoggiare apertamente i candidati ministeriali, mentre agli impiegati pubblici veniva fatto divieto di propaganda per l’opposizione.

Le elezioni si svolgono l’8 e il 15 novembre; su 571.939 con diritto al voto (pari al 2.1% della popolazione), i votanti sono 318.517.

Nonostante le pressioni e le corruzioni, la Destra perde 30 seggi e riusce a far eleggere solamente 275 deputati: una debole maggioranza di fronte a una Sinistra numerosa e combattiva.

Alla quale si risponde con i soliti metodi: il 5 dicembre 1874, il ministro Cantelli, sempre assieme al guardasigilli Vigliani, presenta un progetto di legge teso a mettere fuori legge le opposizioni, prevedendo per gli oppositori il domicilio coatto da uno a cinque anni “per decreto del ministro dell’Interno sulla proposta del prefetto, inteso il parere di una Giunta locale presieduta dal prefetto stesso e composta del presidente e del procuratore del Re del tribunale del capoluogo della provincia e del comandante dei reali carabinieri della provincia medesima”.

Villa Ruffi non esiste più, distrutta nel 1944 durante i combattimenti della seconda guerra mondiale. A ricordarne l’esistenza è rimasto il nome del Piazzale Ruffi.