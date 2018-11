30 novembre 1373 – Nasce Andrea Malatesta, signore e nuovo fondatore di Cesena

«An. MCCCLXXIII a dì ultimo di novembre nacque un altro figliolo maschio al sopradditto nostro signore ms. Galaotto, el qual ebbe nome Andrea Malatesta., perché nacque in dì di S. Andrea»: così l’anonima cronaca malatestiana.

Andrea è dunque figlio di Galeotto I, signore di Rimini, Fano, Ascoli Piceno, Cesena e Fossombrone; la madre è Gentile da Varano, figlia Rodolfo II Da Varano, condottiero e signore di Camerino, alleato di Galeotto nelle sue furibonde campagne nelle Marche meridionali.

Alla morte del padre, nel 1385, i figli si dividono il dominio: Carlo, il maggiore, esercita la signoria su Rimini; Pandolfo su Fano, Mondavio, Scorticata; ad Andrea toccano Cesena, Roncofreddo e Fossombrone; per Galeotto Novello detto Belfiore ci sono Cervia, Meldola, Sansepolcro, Sestino, Sassofeltrio e Montefiore.

Papa Bonifacio IX nel 1391 ufficializza la ripartizione, concedendo ad Andrea il vicariato di Cesena. Nel 1393 i Malatesta vanno tutti assieme addosso a Forlì e sgominano Antonio da Montefeltro. La famiglia sta per raggiungere l’apice della sua gloria e vi regna anche un’insolita lealtà fra fratelli, anche se “per esigenze di lavoro” – cioè di condotte mercenarie al servizio dei vari potentati – non di rado si ritroveranno a combattere su fronti opposti.

Il questo clima di stabilità, Andrea ritiene che Cesena sia ormai abbastanza sicura da poter abbandonare la posizione sull’altura dove finora si è sviluppata, per espandersi in pianura, a cavallo della Via Emilia come le città vicine.

«Di lì a pochi anni, ai piedi della murata – scrive Pier Giovanni Fabbri nel Dizionario Biografico degli Italiani Treccani – il Malatesta spianò le pendici del colle Garampo creando una grande piazza di fronte al palazzo fatto costruire da Egidio de Albornoz, divenuto residenza della signoria. La costruzione di una nuova cattedrale poco lontano, in pianura, in contrada Croce di Marmo, completava l’abbandono dell’arroccamento dei ceti alti». Secondo Cesare Clementini l’opera è affidata «all’eccellentiissimo Architetto Undivaldo Tedesco».

Andrea dà impulso all’economia promulgando nel 1397 gli statuti dell’arte della lana. Cliente più assidua dei lanaioli era proprio la corte signorile malatestiana, il che fece arrivare esperti artigiani dal Nord e un flusso di manodopera soprattutto dalle Marche, oltre a mercanti e banchieri fiorentini.

Morto Galeotto Belfiore nel 1400, Andrea eredita anche dominio di Cervia, Bertinoro, Meldola e Sarsina. Si avvia allora la costruzione di una residenza fortificata a San Giorgio. Nel 1403 iniziano i lavori di costruzione del ponte in pietra sul Savio. Secondo lo storico riminese Cesare Clementini l’opera faceva parte di un progetto di ampio respiro, che aveva il fine «come sempre non solo di abbellire, e illustrar Cesena, ma di procurar le comodità a’ Cittadini d’essa a’ Fiorentini, e passaggieri».

Ai Fiorentini sì, ma non certo alla Repubblica di Firenze, che fin d’allora premeva per insinuarsi sempre più a fondo in Romagna. Lo scopo di tutta la politica malatestiana in questi anni è proprio questo: tenere Firenze lontana dall’Adriatico. Per questo sostengono prima le mire di Gian Galeazzo Visconti per costruire un forte stato cuscinetto nell’Italia centrale; poi, dopo la morte di questi che fa tramontare il progetto, si ergono a paladini dei diritti della Chiesa sulla Romagna e Bologna.

Andrea partecipa infatti alla presa di Bologna da parte dei pontifici e poi fra il 1405 e il 1406, sempre per sbarrare la strada a Firenze, per conto suo conquista nelle vallate appenniniche Sarsina, Turrito, Pozzo, Finocchio, Cerfoglio, Linaro, Ciola, Musella, Montepetra, Perticara, Ugrigno, Ranchio, Casalbono, Le Caminate.

Siamo però in pieno scisma di Occidente e fra i papi contenenti Benedetto XIII e Gregorio XII, il capo famiglia Carlo Malatesta sceglie quest’ultimo, ospitandolo a Rimini nel novembre 1408. I Malatesta si ritrovano dalla stessa parte di Ladislao d’Angiò Durazzo re di Napoli. La nuova alleanza è suggellato dal terzo matrimonio di Andrea (prima moglie era stata Rengarda, figlia di Bertrando Alidosi signore di Imola; la seconda, Lucrezia Ordelaffi dei signori di Forlì) con Polissena di San Severino, congiunta di Ladislao.

Nell’autunno del 1409, secondo Clementini, Andrea riceve a Cesena da papa Gregorio XII l’altissima onorificenza pontificia della rosa d’oro.

Nel 1409 viene stipulata una condotta militare fra il Malatesta e il re di Napoli. Ancora una volta, il terreno di scontro è nelle Marche: per i Malatesta, due piccioni con una fava, perché approfittano della guerra per allargare i loro già cospicui domini. E infatti, quando Ladislao cambia bandiera e infine muore, Andrea e fratelli continuano la campagna per conto loro, facendo progressi soprattutto intorno a Fermo.

Nel frattempo anche i Fiorentini hanno dovuto subire una battuta d’arresto: avevano tentato di prendere Forlì e Forlimpopoli, ma Andrea aiuta l’antico nemico (e ora parente) Giorgio Ordelaffi a riprendersi i suoi domini.

Ma non è finita. La nuova minaccia è ora il terribile Braccio da Montone (Andrea Fortebracci), uno dei migliori condottieri dell’epoca, che Firenze scaglia addosso alla Romagna malatestiana. Fra taglieggiamenti e devastazioni, nell’estate 1415 Braccio arriva alle porte di Cesena distruggendo case e saccheggiando i raccolti del contado fino a Cesenatico.

Andrea, malato, torna a Cesena per organizzare la difesa. Chiede agli stessi Fiorentini di fermare quel flagello, invano. Si rivolge allora a Perugia, da cui Braccio da Montone era stato scacciato; la città, terrorizzata dalla vendetta del condottiero, affida il comando delle truppe al Malatesta. Ma la malattia peggiora e Andrea si spegne a Cesena il 20 settembre 1416.