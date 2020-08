31 agosto 1990 – Nasce a Rimini Sara Venerucci, campionessa del mondo di pattinaggio

Sara Venerucci nasce a Rimini il 31 agosto 1990. Inizia a pattinare da quando ha tre anni; ad allenarla sono i suoi genitori, Patrick Venerucci (11 volte campione del mondo in coppia con Beatrice Palazzi Rossi) e Cristina Pelli, entrambi pattinatori artistici.

Da juniores Sara pattina in coppia con Matteo Guarise, con cui vince numerosi titoli compreso un oro seniores nel 2008.

Dopo questo titolo Sara ha cambiato partner ed ha conosciuto Danilo Decembrini, che in passato aveva più volte gareggiato contro di lei. Con lui vince un titolo europeo del 2010, in Spagna, nella categoria seniores, 2 campionati del mondo nel 2010 in Portogallo e nel 2011 in Brasile, ed un campionato italiano a Roccaraso il 27-28 luglio 2012. Nello stesso anno si la coppia si riconferma campione del mondo ad Auckland.

Nel 2013 ha partecipato insieme al partner alla quarta edizione del talent show Italia’s Got Talent di Canale 5, giungendo in finale. Campionessa italiana e mondiale coppie artistico senior anche nel 2013 sempre con Danilo Decembrini e poi campioni italiani 2014. E’ stata poi campionessa italiana, europea e mondiale 2015 con il quartetto Celebrity e vicecampionessa italiana e mondiale 2016 con Marco Garelli.

Sara vive sempre a Rimini, dove si allena presso il centro Rinascita sport life Rimini con i genitori. Oltre allo sport, studia all’Università presso l’indirizzo di Economia dell’impresa. Spesso tiene lezioni di pattinaggio ai bambini.

Tanti auguri Sara!