Canoista 57enne di Rimini precipita da cascata in torrente del Friuli, gravemente ferito

Un riminese di 57 anni, di Rimini è rimasto gravemente ferito mentre scendeva in canoa in un torrente di Forni di Sotto, nelle Dolomiti friulane in provincia di Udine.

Nella tarda mattinata di oggi, 12 agosto, un gruppo di otto persone stava facendo canyoning, cioè percorrendo in canoa un torrente incassato fra rocce, lungo la forra del Rio Rassie. Giunto a una cascata, l’uomo è precipitato procurandosi la frattura del bacino.

Sul posto sono intervenute le squadre del Soccorso Alpino della stazione di Forni di Sopra, oltre alla Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco, mentre i sanitari sono giunti a bordo dell’elisoccorso regionale. Una volta stabilizzato, il riminese è stato assicurato all’apposita barella e issato con il verricello sull’elicottero, che lo ha condotto all’ospedale.