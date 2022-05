A Pennabilli torna la tradizionale Sagra del Fungo Prugnolo

Dopo due anni, l’Associazione NOVA COMUNITAS MIRATORII è nuovamente all’opera per la realizzazione della XXV° edizione della Sagra del Fungo Prugnolo.

La partecipazione attiva di tutti gli abitanti della piccola frazione di Pennabilli e le professionalità messe in campo, hanno reso la manifestazione un appuntamento imperdibile, non solo per gli avventori della Valmarecchia, ma anche per gli abitanti delle regioni limitrofe (Toscana e Marche): la sagra è un volano per lo sviluppo turistico-culturale e la valorizzazione delle bellezze naturali, paesaggistiche e tradizionali della piccola comunità che la ospita, situata alle porte del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello.

IL FUNGO PRUGNOLO: RARITÀ E PRELIBATEZZA

Il fungo Tricholoma georgii, detto comunemente “Prugnolo o Spignolo” è un fungo raro e molto prelibato che si trova nelle zone di alta collina-montagna dell’Italia centrale nei mesi di aprile-maggio. Un manuale scientifico della seconda metà del ‘500, parla del “Prugnolo” come di un “cibo per principi”, riservato in genere “per le mense dei signori e dei nobili, ai quali non si può fare un regalo più gradito”. E’ nota, infatti, l’innata abitudine di questo fungo di nascere e scomparire in brevissimo tempo. Raro dunque e molto prelibato, il prugnolo è sempre più richiesto ed apprezzato sulle tavole dei buongustai.

IL PROGRAMMA DELLA SAGRA

Si parte la mattina alle ore 10.00 con la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Agostino, allo stesso orario partenza del Miratrail una gara Trail non competitiva nelle distanze di 16 km (700D+) e 7 km (200D+) nei fantastici percorsi che si snodano ai piedi dei sassi Simone e Simoncello.

Dalle ore 12.00 gli stand gastronomici serviranno ottime tagliatelle al fungo prugnolo, cascioni patate e prugnolo ed altre specialità locali.

Nel pomeriggio invece intrattenimento per adulti e bambini.

In collaborazione con l’associazione culturale Ultimo Punto (Artisti in Piazza) l’artista Humberto Kalambres presenta il suo nuovo spettacolo El Aletreo che accompagnerà il pubblico tra equilibrismi e giocoleria in un viaggio nel mondo dei libri e nelle infinite meraviglie che sorgono sfogliandone le pagine. Da Barcellona arriva anche il teatro di figura della Puppae Company che con manipolazione e musica dal vivo condurrà il pubblico in un immaginario fantastico. Inoltre la web radio CFR – Cosmic Fringe Radio, la radio ufficiale del Festival Artisti in Piazza, trasmetterà in diretta live dalla sagra il talk show musicale Pappettime a cura di DubLab Interceptor Hi-Fi e Spiritual Youth con una selezione principalmente Reggae/Dub, ma senza escludere sorprese di altri generi.

Alle ore 15 partirà il trekking con guida ambientale della rassegna MICROCOSMI del Parco Sasso Simone e Simoncello – a cura dell’associazione Chiocciola la casa del nomade – dal titolo Tramonto a Castrum Miratorii che propone un sentiero con un panorama superbo e l’esplorazione di alcune piccole grotte storicamente frequentate come l’Antro di Barlac, la Tana Buia e la Grotta del Beato Rigo, circondate da una natura selvaggia dove scoprire di più su fiori, pietre e alberi del Parco naturale.

La sera, intorno alle ore 22.00 spettacolo pirotecnico.

Ma non è tutto, a Miratoio nel corso della giornata si troverà anche la Street Art dal vivo di Jodypinge, il mercatino dell’artigianato, i truccabimbi e la musica dal vivo del Ballo liscio con orchestra.

Il parcheggio è ampio e gratuito.

Per informazioni www.sagradelprugnolo.org