A Riccione arrivano gli alieni. Meeting di tre giornate dei fan della fantascienza

Tutto pronto a Riccione al centro congressi dell’Hotel Mediterraneo per l’edizione 2021 della Reunion Convention. Scienza, fantascienza, cosplay, giochi, divertimento e proiezioni in anteprima ed esclusiva sono gli ingredienti della manifestazione organizzata da STIC-AL Star Trek Italian Club “Alberto Lisiero”, Italian Klinzha Society – Ass. Culturale e Ultimo Avamposto.

Si parte domani, venerdì 5, dalle 15 con un omaggio al centesimo anniversario della nascita di Gene Roddenberry, il creatore di Star Trek. Verranno proiettati alcuni reperti video di Roddenberry. In serata giochi, con la versione “Trek” di Guess My Age ed altre proiezioni.

Sabato e domenica si svolgeranno gli eventi clou e gli incontri con gli ospiti.

Sabato alle 11 incontro con Claudio Sonego sulle musiche di Star Trek. Al pomeriggio appuntamento con gli ospiti d’onore: l’attore e doppiatore Alessandro Rossi e l’attore e tecnico Trevor Butterfield. Alle 17.30 la proiezione di “Trek It” per la prima volta in versione integrale. Un documentario realizzato da Marcello Rossi e Roberto Baldassarri dedicato al fandom di Star Trek in Italia e presentato da Giovanni Mongini. Un universo colorato e variegato mai raccontato a fondo.

In serata la colorata e variegata sfilata dei costumi.

Domenica ancora gli incontri con gli ospiti d’onore ma non solo. Alle 12 Marcello Rossi, Maury Incen e Fabio Marchionni presenteranno “Mario & Mario” una nuova audioserie di fantascienza. Alle 14.30 il giornalista e divulgatore Paolo Attivissimo ci parlerà di “Turisti spaziali e dove trovarli”. Alle 17 una nuova proiezione di “Trek It”.

La convention è realizzata rispettando tutte le norme di sicurezza. Per accedere è necessario pre-iscriversi qui https://www.stic.it/eventi/REUNION/iscrizione.html e presentare all’ingresso il Green Pass.

Info:

http://www.reunionitaly.it