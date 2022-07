A San Giovanni in Marignano la 4^ edizione de “La Notte dei Talenti”

A San Giovanni in Marignano si accendono i riflettori per la 4^ edizione de “La Notte dei Talenti” in programma sabato 30 luglio presso l’Arena Spettacoli, la serata più magica e spensierata dell’estate romagnola, in cui canti, balli, barzellette ed esibizioni ai limiti dell’impossibile si mescolano per regalare gioia e stupore ai tantissimi spettatori.

Tra le numerose iscrizioni per partecipare a questa edizione, 11 sono i concorrenti confermati dalla direzione artistica, rimasta positivamente stupita dalle variegate proposte, tra cantanti, musicisti, comici, atleti e artisti a tuttotondo. Da sottolineare, inoltre, come la kermesse aumenti il proprio successo ed interesse di anno in anno, tanto che le richieste di partecipazione sono arrivate da Milano, Napoli ed altre città italiane. Grazie alla risonanza dell’evento, diversi concorrenti delle edizioni passate sono riusciti a raggiungere i più ambiti palchi d’Italia, tra cui quello di “Tu si que Vales” di Canale 5 o di “X Factor” di Sky.

Confermata la Giuria di qualità composta da giornalisti e da professionisti del mondo dello spettacolo: Vania Arcangeli, casting director – promuove attori e comparse in tutta la Romagna -; Luca Pizzagalli, insegnante e giornalista del Resto del Carlino; Glauco Franca, concorrente della prima edizione e rivelazione di successivi talent televisivi; Arcangela Ricco, rappresentante della Pro Loco e esperta di talenti locali e Marcello Franca, presidente di giuria nonché artista poliedrico e direttore artistico di eventi di successo.

Il loro compito sarà quello di individuare i migliori concorrenti che si esibiranno durante la serata finché il vincitore verrà decretato all’unanimità dal pubblico presente.

Di rilievo sono i premi messi in palio: oltre ai prodotti locali per i primi tre classificati messi in palio dai commercianti marignanesi, il vincitore riceverà un trofeo unico nel suo genere realizzato artigianalmente da Barbara Zavagnini, artista e pittrice marignanese.

Di grande prestigio è anche la partecipazione per questa edizione come ospite di PROTTO, cantante e musicista dall’ironia arguta, noto per la sua partecipazione all’ultima edizione di XFactor, che allieterà il pubblico con le sue ultime produzioni musicali e simpatici momenti di conversazione con i conduttori.

L’evento è ideato e presentato dai giovani marignanesi Dario Casali e Giacomo Ubaldi che durante la serata accompagneranno i concorrenti con l’appoggio de “i Cinghios”, band composta da Edoardo Andreani, Giacomo Gambuti, Marco Andreani e Luca Tamagnini.

“La Notte dei Talenti” è organizzata dall’associazione APS – Pro Loco con il patrocinio, il contributo e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e il contributo della Regione Emilia Romagna, LR37.

Barbara Mariani, presidente dell’Associazione Pro Loco di San Giovanni in Marignano, afferma: “Per noi è una grande soddisfazione realizzare anche quest’anno La Notte dei Talenti, un evento che nasce dalla sinergia di tutti i nostri volontari e che riesce ogni anno a incantare i tanti marignanesi e turisti che vengono a passare una serata in spensieratezza nel nostro Borgo. Ci riempie d’orgoglio mettere assieme le idee di tutti i nostri collaboratori tenendo in considerazione le proposte di ognuno, persino dei giovanissimi, per creare uno spettacolo rivolto a tutti e in cui le parole chiave siano il divertimento, lo stupore e lo stare insieme. Vi aspettiamo!”

Afferma l’Amministrazione comunale: “Anche quest’anno saremo presenti per questo evento imperdibile, organizzato grazie alla creatività e all’estro di giovani marignanesi! Siamo felici di condividere questi appuntamenti spensierati, ma anche ricchi di arte ed abilità dei talenti e dell’organizzazione tutta! Siamo pronti a stupirci insieme al pubblico! Vi aspettiamo sabato a San Giovanni in Marignano che è sempre più “borgo vivo tutto l’anno”!”

Tel. 0541.828122 e 335.1825461

www.marignano.net