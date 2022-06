A tòg la fróta se marchè

Mòlt da spèss um täca andè,

a fè spéša se marchè,

per tò un po’d vèrdura,

e la fròta zà matura.

A vag de mi frutaròl,

ch’ um dà ènca di pól,

agl’jóvi frèschi e’ furmaj,

che sa ló da bòn an šbaj.

A sò sicur che la fróta,

un me la dà sl’è bróta,

ló um càpa cla pjó bèla,

in mòstra sla bancarèla.

Ul sa ch’a vòj ròba séna,

e ch’la sia nustrèna,

quèla ch’la è furèsta,

tinimòd la m’agrèsta.

Mè a la tóc e a la tast,

s’u jè un frót guast,

an gne faz miga tò só,

che la mi möj la ne vò.

Ló um trata cume amig,

um rigala qualche fig,

e parsèmul qualche udór,

epù um cèma dutór.

Insäma um trata mòlt béin,

um fà sèimpre e’ scuntrèin,

isé an stag in pénsiér,

per avè fat spèsa in nér.

Mè a sò int al su grèzi,

per quèst a tir si prèzi,

ò sèimpre per bòncòunt

una mulighina ad scòunt.

Ilé ma la bancarèla,

us vèd dla zèinta bèla,

dal spòši bèn radanèdi

avèzi mal ciacarèdi.

Mè fra quèli an cnäs du tré,

ch’a pòrt a tó e’ caffè,

per zcär de pjò de mènc,

d’jaquèst zà fat me bènc.

Tóti dunini per bèin,

ch’al vò zcär di radišèin,

dla fèva, de zudrinèl,

e miga sultènt ad quèl.

Se la mi möj lal pò savè,

pòri mè ò fnì d campè,

l’am fa ‘na masa ad stórji

e di läng intèrugatòri.

Ivano Aurelio Muratori

PRENDO LA FRUTTA SUL MERCATO

Molto spesso mi tocca andare,/ a far spesa sul mercato,/ per prendere un po’ di verdura,/ e la frutta già matura.

Vado dal mio fruttivendolo,/ che mi dà anche dei polli,/ le uova fresche, il formaggio,/ che con lui davvero non sbaglio.

Son sicuro che la frutta,/ non me la dà se è brutta,/ lui mi sceglie la più bella,/ in mostra sulla bancarella.

Lo sa che voglio roba sana,/ e che sia nostrana,/ quella che vien da fuori,/ in ogni modo mi urta.

Io la tocco e la tasto,/ se c’è un frutto guasto,/ non glielo faccio mica prender su,/ che mia moglie non lo vuole.

Lui mi tratta come amico,/ mi regala qualche fico,/ il prezzemolo qualche odore,/ e poi mi chiama dottore.

Insomma mi tratta molto bene,/ mi fa sempre lo scontrino,/ così non sto in pensiero,/ per aver fatto spesa in nero.

Io sono nelle sue grazie,/ per questo tiro sui prezzi,/ ho sempre per buon conto,/ un pochettino di sconto.

Lì alla bancarella,/ si vede della gente bella,/ delle spose ben acconciate,/ avvezze alle chiacchierate.

Io fra quelle ne conosco due o tre,/ che porto a prendere il caffè,/ per parlare del più e del meno,/ degli acquisti già fatti al banco.

Tutte donnine per bene,/ che vogliono parlare di radicini,/ di fave, di cetrioli,/ e mica soltanto di quelli.

Se mia moglie lo può sapere,/ povero me ho finito di campare,/ mi fa tante storie,/ e dei lunghi interrogatori.