A Villa Il Tempio “Il capodanno più trasgressivo del mondo”

C’è il capodanno più lungo del mondo, quello del capoluogo, Rimini e poi c’è il Capodanno più trasgressivo della Riviera, in Valconca.

In programma, come è facile immaginare alla ‘Villa Il Tempio’, il club privato di Saludecio ormai diventato un punto di riferimento per gli amanti dell’eros più libertino di tutta Italia,

E il brindisi scoccherà con un evento dedicato alle coppie in cerca di esperienze ‘proibite’. Il 31 dicembre la festa comincerà alle 19 con un aperitivo e, a seguire, il tradizionale cenone .

La trasgressione? Basta pensare alle 12 camere da letto – con tanto di Spa, solarium e palestra – agli ospiti provenienti un po’ da tutta la Penisola, dalle Marche all’Umbria passando per Lombardia e Lazio.

“La serata proseguirà con giochi e spettacoli a tema per dare il benvenuto al 2020. Le attività sono riservate esclusivamente ai soci. Quest’anno, poi, il divertimento sarà doppio. ‘Villa Il Tempio’, infatti, porterà il suo party di Capodanno anche a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, dove recentemente è stata inaugurata una nuova location dedicata allo scambio di coppia: una villa ottocentesca completamente restaurata, con tanto di affreschi e ampi saloni per un’atmosfera elegante e raffinata. Il tutto accompagnato da un parco esterno con piscina e ombrelloni, discoteca, zona Spa, centro benessere, cocktail bar e tanto altro ancora. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare la pagina Facebook de ‘Villa Il Tempio’ o de ‘La Villa’ di Pistoia”.