Accordo tra Rimini Calcio è scuola tecnica Lunardini per il settore giovanile

Il Rimini Calcio rende noto di aver siglato un accordo di collaborazione per il Settore Giovanile con la Scuola di Tecnica Calcistica Individuale “Lunardini Skills”, gestita dall’ex centrocampista biancorosso Francesco Lunardini.

La partnership prevede da parte dell’istruttore riminese interventi settimanali mirati sulla tecnica e tattica individuale, per le categorie Under 14 e Under 15.

Questo il commento di un felice Lunardini: “tornare a vestire il biancorosso è per me un emozione incredibile !

Farlo in veste di istruttore del Settore Giovanile è ancora più bello e stimolante visto che anche io da ragazzo, ho fatto tutta la trafila fino all’esordio in prima squadra.

Sono davvero pieno di entusiasmo per questo incarico e ringrazio la Societá per la prestigiosa opportunitá.

L’obiettivo che abbiamo concordato è quello di dedicare ancora più attenzione alla crescita personale e collettiva dei ragazzi, attraverso interventi tecnici mirati, coordinati e condivisi tra me e gli allenatori delle rispettive annate”.