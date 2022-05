Addio a “Pedro” Pietrelli, pilastro di Forza Italia a Rimini

Se n’è andato a soli 69 anni Alberto Pietrelli, uno dei pilastri di Forza Italia a Rimini.

Più volte nel direttivo del partito, era stato capogruppo di Forza Italia nel Quartiere 1 di Rimini tra il 2006 e il 2011. Ha fatto parte del CdA dell’istituto Valloni, di cui poi era divenuto vicepresidente dopo il passaggio del Valloni ad ASP.

Così lo ricorda Marco Lombardi, fondatore di Forza Italia a Rimini: “Sta mattina è mancato Alberto. Con lui se ne va una parte importante della mia vita. “Pedro” ha accompagnato la mia esperienza politica iniziata 28 anni fa come un fedele collaboratore e come un affettuoso amico. Potevo chiamarlo a qualsiasi ora del giorno è della notte per qualsiasi cosa e lui c’era. Chi lo ha conosciuto superficialmente può ricordarlo un po’ scostante e irascibile. Chi lo ha conosciuto bene lo ricorderà come una delle persone più generose e disponibili al mondo. Fino ad un certo punto della sua vita credo sia stato felice e soddisfatto e mi gratifica il pensiero di aver contribuito a farlo sentire realizzato. Gli ultimi anni ha sofferto molto. Fisicamente ma soprattutto moralmente per non essere più in forma come avrebbe voluto. Ciao Alberto con te se ne va un’altro pezzo della mia vita”.