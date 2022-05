Agorà “Parità salariale” con Letta e Orlando nella sede del PD a Roma e online

Mercoledì 11 maggio, alle ore 18, nella sede nazionale del PD a Roma, in via di Sant’Andrea delle Fratte 16, Colonna, si terrà l’Agorà dal titolo Parità salariale: dalla legge nazionale alle regionali, in modalità ibrida: in presenza oppure collegandosi al link:

https://us06web.zoom.us/j/89390975662?pwd=djFkUXVwV2ZpanlrUXZBT1ZXdVlNdz09

Si parlerà della partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, tematica essenziale per il benessere del futuro socioeconomico. La diminuzione del gender gap e la promozione delle pari opportunità devono essere considerate delle priorità, non possiamo permetterci di disperdere energie importanti e nemmeno che il protagonismo delle donne possa continuare ad essere mortificato. Il profondo divario sociale tra le donne e gli uomini sulla sfera occupazionale e lavorativa ci consegna ancora dati poco incoraggianti, senza contare una condizione di maggiore precarietà nei contratti.

Solo attraverso l’approvazione di leggi mirate, come la recente legge sulla parità salariale e le numerose leggi regionali che tutelano la parità tra i generi possiamo pensare di poter cambiare un modello di riferimento obsoleto. Puntare sul lavoro femminile significa benessere per il futuro economico, superare preconcetti e disuguaglianze, che ancora limitano la presenza delle donne nella sfera pubblica, e puntare sui diritti di una parte del genere umano che non possono non essere rappresentati.

Partecipano all’evento:

Cecilia D’Elia – Deputata PD, Responsabile Politiche per la Parità nella segreteria e Portavoce della Conferenza delle donne;

Emma Petitti – Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna PD e Coordinatrice per le pari opportunità della Conferenza delle assemblee regionali;

Eleonora Mattia – Presidente IX Commissione Consiglio Regione Lazio PD;

Susanna Camusso – Responsabile Cgil per le politiche internazionali e di genere;

Barbara Kenny – Economista e redattrice;

Valentina Cardinali – Esperta mercato del lavoro e politiche di genere;

Francesca Bagni Cipriani – Consigliera Nazionale di Parità

Irma Conti – Presidente associazione donne giuriste Italia;

Paola Bocci – Consigliera PD Regione Lombardia;

Liliana Ocmin – Coordinatrice donne CISL

Loredana Capone – Presidente del Consiglio regionale della Puglia;

Chiara Gribaudo – Deputata PD;

Andrea Orlando – Ministro del Lavoro PD;

Peppe Provenzano – Vicesegretario del Partito Democratico;

Enrico Letta – Segretario del Partito Democratico.