Airbnb. Quante sono le abitazioni in Italia e nella provincia di Rimini

Sono oltre 415mila gli alloggi affittabili su Airbnb in Italia e se al vertice c’è la Capitale, seguita da Milano e dalle città d’arte, la regione in cui le soluzioni disponibili sulla piattaforma sono più numerose è la Toscana.

Le cifre, come riporta Ilsole24ore.com, sono quelle dell’associazione onData, che le ha segnalate a Infodata specificando come a Roma gli appartamenti siano 29mila, mentre a Milano sono 17mila e 11mila a Firenze. Seguono, con 8mila case, Venezia e Napoli.

La parte centromeridionale della Toscana è quella in cui il fenomeno Airbnb ha guadagnato più terreno, ma sono numerosi gli appartamenti disponibili anche nell’arco alpino, in particolare in Valle d’Aosta, e lungo le rive del lago di Garda.

Numero, quest'ultimo, che rende necessario un ulteriore approfondimento, visto che queste due città hanno più o meno lo stesso numero di alloggi su Airbnb ma il capoluogo veneto ha 261mila abitanti contro i 972mila di quello campano.

In Emilia Romagna la concentrazione più alta è a Comacchio con 63,44 alloggi Airbnb ogni mille abitazioni. Tutti i capoluoghi di provincia hanno alloggi registrati su Airbnb in perevntuale modesta. Solo Bologna si differenzia in modo netto con 18,60 alloggi Airbnb ogni mille abitazioni. Per comprendere meglio il fenomeno di Airbnb basta confrontare la distribuzione e concentrazione della regione Emilia-Romagna con quella della Toscana

Tra i comuni costieri Rimini e Riccione hanno quote di appartamenti Airbnb abbastanza modesti. 17 Airbnb ogni mille abitazione per Rimini e 18,8 Airbnb ogni mille abitazioni a Riccione. In valori assoluti a Rimini vi sono circa 1.200 airbnb a Riccione 280.

Il comune costiero con più Airbnb è Misano con 31 ogni mille abitazioni seguito da Bellaria con 27 .

Complessivamente si possono stimare circa 2.500 alloggi registrati nella provincia di Rimini.

Non vi sono dati sulla percentuale di occupazione

