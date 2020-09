Al Parco Fellini successo per le due ruote

Ha preso il via al Parco Fellini di Rimini la terza edizione di Italian Bike Festival. Alla presenza dell’Assessore Regionale a Turismo, Commercio, Mobilità, Infrastrutture e Trasporti, Andrea Corsini, del Direttore di APT Servizi Emilia Romagna Emanuele Burioni e degli organizzatori del Festival, hanno aperto i battenti della più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della bicicletta, la prima in Europa all’interno del quale è possibile testare le novità 2021 della Bike Industry.

La prima giornata di manifestazione è stata caratterizzata da un’affluenza costante e numerosa, in linea con la passata edizione, ma scandita dai severi e rigidi controlli imposti dall’attuale emergenza sanitaria.

Obbligo di iscrizione online, ingressi scaglionati con misurazione della temperatura corporea e registrazione del codice univoco di ogni partecipante in ingresso ed uscita (in modo da tenere sotto controllo il numero di presenze contemporanee all’interno del Village). All’interno, personale incaricato a scongiurare assembramenti e verificare il corretto utilizzo di mascherine e postazioni per l’igienizzazione delle mani.

Ma le regole rigide non hanno smorzato lo spirito del Festival! Tantissimi test all’interno dell’off-road Arena e-powered by Bosch eBike Systems, così come i rider che si sono messi alla prova sulla Pump Track! Inoltre, ospiti a non finire, con l’ultracycling man Omar Di Felice, Marco Melandri e Marco Aurelio Fontana!

Il Bike Festival proseguirà anche sabato e domenica sempre al Parco Fellini di Rimini, dalle 10.00 alle 20.00.