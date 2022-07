Al Teatro Galli “Rimini a Passi di Danza”, alta formazione con grandi maestri internazionali

Un grande evento di danza per Rimini!

Dal 1 al 4 agosto 2022.

Stage RIMINI A PASSI DI DANZA , un ricco programma di lezioni di danza classica, moderna, contemporanea, progressive ballet technique ( Pbt)

Un’esperienza indimenticabile da vivere, nuove amicizie, nuove scoperte, stimoli, perfezionamento , emozioni, premiazioni, all’insegna della danza.

Saranno presenti grandi maestri internazionali, con una vasta offerta formativa, e un programma didattico di alta formazione.

Il tutto è stato realizzato con il prezioso patrocinio del Comune di Rimini.

Ad ospitare le giornate di studio sarà il teatro Amintore Galli, sito nella centrale piazza Cavour, a Rimini. Si tratta di uno straordinario luogo di cultura e di arte, con le sue splendide sale del Balletto e della Musica, atte ad accogliere in maniera ottimale i ballerini e danzatori partecipanti allo stage, fornendo ogni tipo di accoglienza ( sale attrezzate, spogliatoi, bar). Inoltre è raggiungibile in pochi minuti a piedi dalla stazione ferroviaria, dal metromare e dalle principali linee di autobus. Il tutto attorniato dal centro storico fra i più belli, e limitrofo al mare. Sarà dunque piacevole unire all’impegno delle lezioni, la possibilità di godere delle bellezze della città di Rimini.

L’organizzazione dello stage è frutto della collaborazione di 5 scuole riminesi di grande esperienza: Aulòs Danza, Centro Danza Futura, OnStage, Scuola di Balletto di Rimini, Scuola di Danza Anca Ardelean, già protagoniste di varie iniziative comuni, tutte scaturite dalla stretta collaborazione con l’assessorato alla cultura di Rimini.

Sarà dunque l’evento di riferimento per tutti i ballerini che scelgono la formazione di qualità e che vogliono accrescere il loro talento scoprendo nuovi orizzonti grazie alla professionalità dei docenti di grande prestigio nazionale e internazionale.

Le lezioni sono rivolte a tutte le ballerine e ballerini dai 9 anni di età, che desiderano fare un percorso formativo ricco di stimoli sulla danza classica, contemporanea, modern e potenziamento, studiando con i migliori maestri e coreografi del panorama internazionale.

Le lezioni avranno luogo in ampissime sale che permetteranno agli allievi di avere un ampio spazio di movimento, perfettamente attrezzate.

I docenti:

Simona Noja- Nebyla

Danza Classica

Già prima ballerina e ospite internazionale, direttrice della Scuola di ballo dell ‘Opera di Vienna, organizzatrice di eventi e competizioni internazionali, pedagoga di fama internazionale, formatrice per ballerini professionisti.

Kledi Kadiu

Danza Moderna

Ballerino e Coreógrafo anche televisivo, di notissima fama, persegue da anni un suo programma di formazione e divulgazione della danza modern con grande presa e coinvolgimento sui giovanissimi allievi.

Francesco Annarumma

Danza Contemporanea

Danzatore di formazione e tecnica accademica. Ora anche e soprattutto Coreógrafo reduce da grandi affermazioni in campo nazionale e internazionale, porterà a Rimini un suo stile innovativo e di grande impatto per i giovani allievi

Cecilia Sarti

PBT (Progressing Ballet Technique)

Diplomatasi danzatrice e poi insegnante presso la scuola di Ballo della Scala, dopo vari anni di attività, consegue la certificazione per il metodo PBT e anche la qualifica e idoneità per operatore SID ( scienza in danza) come specialista in preparazione fisica e prevenzione della danza.

Organizzazione e segreteria:

Tutti gli allievi saranno seguiti dalla attenta e puntuale direzione dell’evento rappresentato dai maestri riminesi: Anca Ardelean, Cristina Mazzotti, Daniela Pasini, Roberta Pulito, Georgina Reid, Marilena Salvatore.

Ogni aspetto organizzativo sarà predisposto nel pieno rispetto delle norme e dei protocolli vigenti nel periodo.

I partecipanti saranno tesserati e assicurati tramite OPES ( partner dell’evento)

Sarà presente un fotografo durante lo svolgimento delle classi e ci sarà la possibilità di ritirare a fine evento il materiale fotografico ( presente in sede: Francesco Grillo staff).

Per prenotazioni e logistica l’evento si avvale di convenzioni ( per prenotazioni entro il 20/07/2022)

Convenzioni per pasti ( info in segreteria)

Per ogni ulteriore informazione: riminiapassididanza.altervista.org