Al zuchini sè rimpìn

Ir se marchè gènèrèl,

al zuchini zinc evri e’ chél,

ch’epù e’ saria, pjó o mènc,

cumè i vèć dièšmélafrènc.

A stéva zà per cumprèli,

che sè prèzi ò vést al stèli,

e ai dég ma l’ešercént,

mo boja dn’azidént!

A sintì ch’e’ šmuculèva,

che nisun u li cumprèva,

sèinza fè tènti pušghèti,

a n’ò tòlt un òt èti.

Ènca se e’ péš l’è puchin,

nun a la fém cun e’ rimpìn,

però la zuchina drèinta,

la jà una masa ad smèinta,

ch’ las chèva se curtlin,

per fè e’ pòst me rimpìn,

fat s’agl’jòvi, e’ mašnèd,

e furmaj e e’ pèngratèd.

E per déi de bòn udór,

un po’ d’ai e pardansól,

isé la è sapurida,

e la fà bona riusida.

Las coš drèinta la pasèda,

sl’òglie e zväla tridèda,

chi u li magna u s’ arduš,

a zarchè e’ bòn te buš.

Sè sughin la è perfèta,

per fè ènca la scarpèta,

u s’arcòj s’un po’ d pèn,

se un un vò fè e’ fèin.

Simbèin ch’la sia pina,

l’arvènza ligirina,

la còsta énca ‘na masa,

un s’n’è pò magnè ‘na casa.

‘Na vòlta còta te fórne,

la fà da sgänd e cuntórne,

insäma sa quèla us magna,

ènca se un si sparagna.

Ivano Aurelio Muratori

LE ZUCCHINE COL RIPIENO

Ieri al mercato generale,/ le zucchine cinque euro al chilo,/ che poi sarebbe, più o meno,/ come le vecchie diecimila lire.

Stavo già per comprarle,/ che col prezzo ho visto le stelle,/ e dico all’esercente,/ ma boia di un accidente!

A sentir che bestemmiava,/ che nessuno le comprava,/ senza fare tante storie,/ ne ho prese otto etti.

Anche se il peso è pochino,/ noi la facciamo col ripieno,/ però dentro la zucchina,/ ha un sacco di semi,

che si tolgono col coltellino,/ per far posto al ripieno,/ fatto con le uova, il macinato,/ il formaggio e il pangrattato.

E per darle del buon odore,/ un po’ d’aglio e prezzemolo,/ così è saporita e fa buona riuscita.

Si cuoce dentro la passata,/ con l’olio e la cipolla tritata,/ chi la mangia si riduce,/ a cercare il buono nel buco.

Col sughino è perfetta,/ per far anche la scarpetta,/ si raccoglie con un po’ di pane,/ se uno non vuole fare il fine.

Sebbene che sia piena,/ rimane leggerina,/ costa anche tanto,/ non se ne può mangiare una cassa.

Una volta cotta nel forno,/ fa da secondo e da contorno,/ insomma con quella si mangia,/ anche se non si risparmia.