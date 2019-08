Albonetti, Mar: “Montecopiolo e Sassofeltrio. Dopo oltre 12 anni non si può più aspettare”

L’intervento di Samuele Albonetti, coordinatore regionale MAR-Movimento per l’Autonomia della Romagna sul rinvio, in Senato, della Legge che permetterebbe ai comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio di passare in Romagna:

“Le istituzioni, in questo caso il Senato, anche in data 1 agosto 2019 hanno mostrato purtroppo la loro incapacità a rispondere alle istanze dei cittadini. Dopo oltre 12 anni dal referendum, che ha sancito la richiesta di passare dalle Marche alla Emilia – Romagna, i cittadini di Montecopiolo e Sassofeltrio ancora non sanno se verrà ascoltata la volontà popolare democraticamente e costituzionalmente espressa. Il MAR esprime delusione e rammarico per l’ennesimo e inaspettato rinvio. Si invitano i politici (e per fortuna ve ne è ancora qualcuno) che hanno a cuore la Democrazia in Italia a promuovere senza indugi la discussione e il voto del ddl Montecopiolo e Sassofeltrio in aula al Senato, al più presto. Atteggiamenti ambigui o ancor peggio ostruzionistici da parte di chi si definisce “democratico” e da parte di chi rappresenta le istituzioni non sono tollerabili e verranno chiaramente denunciati. Il PD marchigiano se ne faccia una ragione. E i vertici del PD riminese, “orfani” dell’amico Tiziano Arlotti che tanto si spese per la causa, abbiano il coraggio di esprimere un giudizio chiaro e netto sulla vicenda, non trincerandosi dietro una posizione “pilatesca”. L’inceppamento verificatosi è gravissimo. Per di più ora che si è giunti all’ultimo passaggio, avendo la Camera già approvato il ddl lo scorso mese di marzo. La Democrazia non può aspettare, non può essere sospesa. Pena gravi conseguenze per il nostro bel paese, l’Italia“.

dott. Samuele Albonetti, coordinatore regionale MAR-Movimento per l’Autonomia della Romagna