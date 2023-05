Alcol al volante, a Rimini altra strage di patenti nel weekend

A Rimini continua, come ogni fine settimana, l’importante attività di contrasto al consumo di alcol durante la guida che i vari reparti della Polizia Locale organizzano anche nei giorni feriali, in tutte le strade del territorio comunale. Un impegno che solo nel primo quadrimestre ha portato a contestare 217 violazioni per guida in stato d’ebrezza con 204 patenti sospese.

L’ultimo in ordine di tempo è il servizio fatto dalla squadra giudiziaria nella notte fra venerdì e sabato scorso. Un’attività di prevenzione della sicurezza stradale che si è concentrata a Miramare in via Principe di Piemonte, dove con oltre 25 conducenti controllati, gli agenti in borghese hanno elevato 11 sanzioni per guida in stato d’ebrezza e ritirando 10 patenti di guida, 5 delle quali con la semplice sanzione amministrativa di euro 544 e 5 più gravi, che hanno previsto una sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno e la prescritta denuncia penale. A questi ultimi si è aggiunto anche un conducente di monopattino elettrico a cui è stato contesto lo stesso articolo, ma chiaramente senza il ritiro di patente.

Questa attività si aggiunge a quella del Nucleo Infortunistica stradale, che in altre differenti serate del fine settimana ha eseguito diversi tipi di servizi per il controllo della circolazione stradale che hanno portato al ritiro di altre 2 patenti, tra cui anche una sospesa successivamente ad un sinistro stradale, dove è stato accettato lo stato d’ebrezza dei conducenti.

Dall’inizio dell’anno al 30 aprile scorso le violazioni per guida in stato d’ebrezza, che emergono dal report fornito dagli uffici della Polizia Locale, sono state complessivamente 217. Sanzioni elevate su tutto il territorio comunale, di cui 204 hanno previsto il ritiro di partente ai fini della sospensione. Tra queste ultime sono comprese anche le 14 patenti ritirare successivamente ad un incidente stradale in quanto i responsabili sono risultati positivi al test dell’etilometro.

Si tratta di un’attività estesa che i diversi reparti della Polizia Locale mettono in campo sia nei fine settimana che durante i gironi feriali con servizi mirati alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti. Delle 217 violazioni per guida in stato d’ebrezza, 130 risultano quelle che hanno attivato la procedura penale, avendo fatto riscontrare un tasso alcolemico superiore allo 0,8 grammi per litro. Violazioni che oltre alla sospensione della patente di guida. Prevista per minimo sei mesi, fanno scattare anche le conseguenze della denuncia penale, che potrebbe portare anche alla scelta volontaria dei lavori di pubblica utili.