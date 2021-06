Alla Fortezza di San Leo le sculture di Andrea da Montefeltro in mostra

Fino a ottobre è possibile visitare nella fortezza di San Leo la mostra ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte, personale scultorea di Andrea da Montefeltro, curata da Annalisa Di Maria e promossa dal Centro per l’UNESCO di Firenze (apertura dal giovedì alla domenica dalle 10.30 alle 16.30)

Il progetto internazionale ARCANA – Il Leone del Nuovo Orizzonte, è stato sostenuto dal Comune di San Leo, dalla San Leo 2000 e dai membri di esperti per le arti e la letteratura del Centro per l’UNESCO di Firenze.

La mostra personale dello scultore Andrea da Montefeltro, sarà dedicata ad una ricerca artistica simbolica che, impiega come materiale di esecuzione scultorea la pietra. Nel progetto espositivo, sarà possibile ammirare opere che verranno spostate successivamente in importanti centri istituzionali, internazionali e musei italiani. Lo scultore con all’attivo più di 220 opere e premiato nel 2013 dall’O.N.U con il Premio Internazionale della Pace nell’Arte, presenterà una mostra dal fascino utopico.

La Direzione Artistica, vede l’importante firma della studiosa e scrittrice Annalisa Di Maria, conosciuta per le sue importanti ricerche e scoperte sul mondo neoplatonico e dei suoi esponenti.



La mostra sarà aperta tutti i giorni tranne il martedì con gli orari di apertura della Fortezza e vedrà la possibilità di avere l’accompagnamento con visita guidata con l’autore su richiesta per gruppi organizzati previo appuntamento.

Nell’operato di Andrea da Montefeltro si nota fin da subito un intervento artistico tributato da un’ intensa interpretazione dello spirituale in un contesto moderno e ricco di suggestioni.

Il progetto artistica ARCANA si propone all’insegna della condivisione e della pace che possa stimolare radici profonde per un continuativo sviluppo di rapporti culturali.

Una mostra di utopia e meraviglia creata proprio nella capitale storica del Montefeltro con la pietra del territorio che si offre come eccellenza di una terra ricca di storia. La materia si trasforma in modo plastico, magistralmente guidata da un sogno che non sembra terreno. Niente è lasciato al caso, ogni fessura, ogni particolare, ogni forma ha un suo valore simbolico trascendentale. Ogni oggetto realizzato si allontana dal precedente e non si ripete nemmeno in parte nel successivo perché nasce da un’idea che cambia e che è già completa, in ogni suo particolare, prima ancora di essere plasmata nella pietra.

Così Andrea da Montefeltro ci spiega: “La mostra vuole essere un momento di scambio culturale e di confronto tra i visitatori. L’incontro e lo scambio di idee che a volte solo l’arte riesce a far emergere senza veli. Il progetto espositivo che si andrà a compiere ora a San Leo è stato negli anni precedenti un progetto trasversale d’avanguardia tra i territori delle tre regioni Toscana, Marche ed Emilia Romagna”.

Il progetto ora acquista una dimensione nuova puntando sul ritorno alle proprie radici per poter sostenere una ripartenza culturale avanzata, dalle parole dell’artista “La pietra ritornerà più che mai a far sentire la sua voce antica, come è stato nel suo passato con i suoi fondatori, uniti al passato ma con lo sguardo verso nuovi orizzonti”. Per comprendere l’arte di Andrea da Montefeltro sostengono i critici, occorre entrare nella sua filosofia di vita, nel suo bisogno di adeguarsi al continuo cambiamento dell’esistenza. Le opere non sono mai descrittive, non copiano la natura, ma esprimono l’intuito di concetti storici e filosofici profondi, resi con ritmi personali, quasi un’opera musicale con note sconosciute, che non segue gli accordi classici, ma trova ugualmente un senso musicale definito, equilibrato e realizzato: non copia ma crea, non segue mode, ma cerca l’essenza delle cose e del pensiero che non si decompone nel tempo, che continua a resistere anche se il mondo cambia. L’arte della Pietra che risveglia le antiche glorie per una renovatio all’insegna della Luce e della Forza.

Organizzatori-Patrocini e Collaboratori:

Comune di San Leo

San Leo 2000

Centro per l’UNESCO di Firenze

International Committee Leonardo da Vinci

Provincia di Rimini

Provincia di Pesaro

Provincia di Arezzo

Università degli Studi di Urbino Carlo BO

C.I.C.U – Comitato Italiano Città Unite

Visit Sestino

International Committee Dante Alighieri

Studio Immaginiamo

Città: San Leo Provincia: Rimini Data inizio: 9 maggio 2021 Data fine: 10 ottobre Costo del biglietto: mostra libera con ingresso in fortezza E-Mail info info@andreadamontefeltro.it Sito ufficiale www.andreadamontefeltro.it