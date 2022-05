Alla Galleria Sacramora, Conad apre una nuova parafarmacia

Si amplia l’offerta di Conad all’interno della galleria commerciale Sacramora di via Libero Missirini 1 a Viserba. All’attuale superstore si affianca una parafarmacia a marchio Conad che sarà inaugurata giovedì 26 maggio alle 8,30.

Alla cerimonia saranno presenti gli assessori Mattia Morolli (lavori pubblici) e Juri Magrini (attività produttive) in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Rimini. Con loro anche le socie imprenditrici Conad Marzia Goretti e Patrizia Celli (della società La Fonte srl) e la direttrice Assistenza Rete di CIA-Conad Federica Corzani. Impartirà la benedizione ai locali e ai presenti Don Giuliano Renzi, parroco di San Vicinio.

La parafarmacia ha una superficie di vendita di 100 metri quadri. Al suo interno è possibile trovare una vasta offerta di oltre 6.000 referenze tra prodotti sanitari, farmaci e cura della persona. Sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20.30; domenica dalle 8.30 alle 13.30.

«La Parafarmacia Conad —dice la direttrice Assistenza Rete di CIA-Conad, Federica Corzani — è uno dei “concept” di maggior successo tra i numerosi che abbiamo avviato in questi anni. Al suo interno è possibile trovare tutti i farmaci senza ricetta e quelli veterinari con la ricetta a prezzi sempre bassi, ma anche tanta convenienza su prodotti omeopatici, naturali, cosmetici e per la cura della persona. Siamo certi che grazie alla professionalità delle socie Conad che già gestiscono il supermercato anche questo nuovo servizio sarà apprezzato dalla clientela».

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2021 si è attestato a 2,45 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2020. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti vendita al 31/12/2021; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa oltre 11mila persone.