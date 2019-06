Allerta caldo estremo ma Rimini si salva. Nuova ondata da domenica

La Protezione civile dell’Emilia Romagna e ArpaE hanno emesso un’“Allerta GIALLA per temperature estreme Valida dalle 00:00 del 27 giugno 2019 fino alle 00:00 del 28 giugno 2019 per le province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA”.

“Per la giornata di domani 27 giugno – si legge nel bollettino – si prevedono temperature massime intorno ai 37°C sulle aree interne di pianura con picchi intorno ai 38°C più probabili lungo l’asta del Po”.

Dunque la provincia di Rimini e quella di Forlì-Cesena dovrebbero essere risparmiate dai picchi di calore più elevati, attesi nella parte opposta della regione. D’altra parte, la stessa Emilia Romagna dovrebbe registrare temperature un po’ più basse rispetto a quella previste in Piemonte, Lombardia e fascia tirrenica, dove in termometro potrà superare i 40°.

Almeno por questa volta, perché dopo un relativo rinfresco dell’ara previsto per sabato, da domenica 30 giugno è previsto l’arrivo di una nuova ondata di clima torrido.

Per quanto riguarda la provincia di Rimini, ArpaE prevede per oggi 26 giugno “Sereno tutta la giornata. Temperature massime pomeridiane comprese tra 28° sui rilievi e 30° sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 29 (sulla costa) e 39 km/h (sui rilievi)”.

Domani, giovedì 27 giugno, “Sereno tutta la giornata. Temperature minime del mattino intorno ai 25° Temperature massime pomeridiane comprese tra 31° sui rilievi e 34° sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 21 (sulla costa) e 22 km/h (sui rilievi)”.

Venerdì 28 giugno: “Al mattino sereno; nel pomeriggio in pianura sereno, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera sereno. Temperature minime del mattino intorno ai 27° Temperature massime pomeridiane comprese tra 29° sui rilievi e 30° sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 39 (sulla costa) e 74 km/h (sui rilievi)”.

Sull’Emilia Romagna da sabato 29 giugno a martedì 2 luglio le tendenze indicano che “nella giornata di sabato, la presenza di un promontorio anticiclonico di origine nordafricana con asse centrato sull’Europa Occidentale manterrà condizioni di tempo stabile con temperature in lieve diminuzione per l’afflusso in quota di correnti settentrionali relativamente più fresche. Dalla giornata di domenica, il consolidamento dell’area anticiclonica sul Mediterraneo occidentale prolungherà la fase di tempo stabile, con un nuovo rialzo delle temperature che si riporteranno su valori massimi superiori a 35 gradi”.