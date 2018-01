Alta Moda: Gessica Notaro sfila per Gattinoni

Non solo modello di vita per moltissime donne vittime di violenza domestica, ma anche modella. Questa sera, Gessica Notaro, sfilerà sulla passerella dell’alta moda di Gattinoni, a Roma, alle Terme di Diocleziano. Gessica, la miss sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato, è pronta a rimettersi in gioco e tornare a calcare le passerelle, non solo per mostrare degli abiti, ma sopratutto per portare un messaggio di forza e di coraggio a tutte le ragazze.

“Farò sfilare stasera sulla passerella della Maison Gattinoni Gessica Notaro, la ragazza sfregiata con l’acido, le sue ferite evidenti che non ha avuto alcun timore di esporre“- ha detto il direttore artistico della Maison Gattinoni Guillermo Mariotto, che ha presentato oggi la collezione P/E dedicata all”Heritage’ dello storico marchio, nell’atelier di via Toscana.

Per Gessica solo parole di stima. “Non si è nascosta dentro casa -ha aggiunto Mariotto – ha deciso di uscire, ma soprattutto di guarire presto. E’ stata miracolata dalla Madonna. L’incontro tra me e lei è infatti legato alla Madonna di Guadalupe. Ci siamo veramente capiti. La Madonna gli ha dato la forza per affrontare quanto accaduto. Gessica sta guarendo, sta recuperando l’occhio che pensava perduto e continua ad essere una donna attraente, affascinante“.