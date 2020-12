Anche a Morciano e Verucchio 100mila euro del Superenalotto di Natale

Altre due vincite da 100mila euro in provincia di Rimini con lo Speciale SuperEnalotto Superstar “Natale 100 x 100”, oltre a quella azzeccata nella tabaccheria Cecchini sulla via Marecchiese.

Ora la Sisal fa sapere altri due fortunati giocatori si sono aggiuducati il premio a Morciano di Romagna, nella Tabaccheria Gambuti di via Ronci e a Verucchio, nel Tabacchi Lotto di via Casale.

L’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Natale 100×100” ha assegnato 100 premi garantiti da 100 mila euro nel concorso n. 134 di sabato 19 dicembre. le regioni più fortunate sono state Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna.

Sono 13 le vincite realizzate nel Lazio, tra Roma, Frosinone e Rieti, mentre la Lombardia segue con 11 vincite, centrate nelle province di Milano, Brescia, Monza Brianza, Bergamo, Pavia e Varese. L’Emilia Romagna si piazza sul podio con 10 vincite, centrate nelle province di Rimini, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Piacenza e Reggio Emilia.

Otto vincite sono state realizzate in Veneto e in Toscana, quattro vincite in Campania, Abruzzo e Puglia. Piemonte e Marche seguono con tre vincite ciascuna, poi due vincite a testa in Sardegna e Friuli Venezia Giulia e una sola vincita a testa è stata centrata in Trentino Alto Adige e in Sicilia. Sono 23 le vincite realizzate grazie alla Bacheca dei Sistemi, tre vincite sono state centrate online.