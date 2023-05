Andrea Gnassi: “Dall’onorevole Tommaso Foti falsità e attacchi all’Emilia Romagna”

“Anche l’onorevole Foti ha deciso di alimentare la macchina delle fake news ai danni dell’Emilia-Romagna, rilanciandone una già smentita a più riprese. Non è vero, infatti, che ci siano stati fondi del Ministero delle Infrastrutture non spesi dalla Regione Emilia-Romagna per la messa in sicurezza di corsi d’acqua esondati in questi giorni. Quelli a cui lei si riferisce sono fondi per la navigazione sul Po, sistema idroviario Padano-Veneto, in particolare per l’Idrovia ferrarese. Parliamo di tutt’altro e lo si fa solo per alimentare un attacco politico alla regione quando si dovrebbe lavorare, almeno in via istituzionale, insieme per la ricostruzione. La sicurezza idraulica – chi amministra nei territori lo sa e chi governa a Roma e siede in Parlamento dovrebbe saperlo – è ben altra cosa”, così il deputato del Partito Democratico Andrea Gnassi dopo le dichiarazioni Tommaso Foti.

“Ma la premier Meloni è d’accordo? Lei abbraccia gli emiliano romagnoli e collabora con le istituzioni regionali e locali. I suoi le attaccano per fini politici. È un gioco delle parti, una linea politica del tipo ti abbraccio e ti colpisco alle spalle? O è una linea di Foti e altri? È questo il modo in cui Foti e alcuni suoi colleghi intendono dare una mano alla propria terra per affrontare l’emergenza e risollevarsi allora? Sinceramente c’è da chiedersi se tutto avviene all’insaputa di Meloni che ieri ancora era in Regione con la presidente Von Der Leyen, il presidente Stefano Bonaccini, le istituzioni e i cittadini dell’Emilia Romagna”, conclude Gnassi.