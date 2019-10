Anticipazione: Rimini tappa d’arrivo del Giro d’Italia 2020, poi Cesenatico e Cervia

“La Stampa” anticipa “La Gazzetta dello Sport“e svela il percorso del Giro d’Italia 2020. Solo giovedì 24 ottobre si saprà se ha avuto ragione il quotidiano torinese, che però intanto mette Rimini fra le tappe della corsa rosa.

Già si sapeva della Grande Partenza fuori dai confini, che sarà in Ungheria: tre tappe tra sabato 9 e lunedì 11 maggio. Poi il balzo in Sicilia per tre tappe: Palermo-Agrigento, Caltanissetta-Etna Piano Provenzana e Catania-Villafranca Tirrena. Su in Calabria con la Mileto-Camigliatello Silano, poi da Castrovillari si vola in Puglia fino a Brindisi e si risale al Gargano la Giovinazzo-Vieste.

Dopo un riposo, nella seconda settimana si arriva in Abruzzo con la San Salvo-Tortoreto Lido, poi d’un balzo nelle Marche e in Romagna.

L’undicesima tappa dovrebbe infatti portare la carovana da Porto Sant’Elpidio a Rimini. Quindi l’omaggio a Marco Pantani con una tappa speciale con partenza ed arrivo a Cesenatico.

Quindi una pianeggiante Cervia-Monselice per scaldarsi in vista della collaudata cronometro del Prosecco in Veneto, Conegliano-Valdobbiadene. Una seconda paura prima delle Alpi e poi sotto con la Udine-San Daniele del Friuli, ma soprattutto il “tappone” Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio e la Pinzolo-Laghi di Cancano. Dissce ristoratrice in pianura con la Morbegno-Asti che dalle vette trentine porta a quelle piemontesi dell’ultima frazione ad alta quota, Alba-Sestriere Monte Fraiteve. Gran finale con la cronometro individuale da Cernusco sul Naviglio,in omaggio a Gaetano Scirea che vi nacque, a Milano.

GIRO D’ITALIA 2020 9-31 MAGGIO (anticipazione)

Sab 9 1° BUDAPEST-BUDAPEST (cronometro individuale)

Dom 10 2° Budapest-Gyor

Lun 11 3° Szekesfehervar-Nagykanisza

Mar 12 4° Palermo-Agrigento

Mer 13 5° Caltanissetta-Etna Piano Provenzana

Gio 14 6° Catania-Villafranca Tirrena

Ven 15 7° Mileto-Camigliatello Silano

Sab 16 8° Castrovillari-Brindisi

Dom 17 9° Giovinazzo-Vieste

Lun 18 Riposo

Mar 19 10° San Salvo-Tortoreto Lido

Mer 20 11° Porto Sant’Elpidio-Rimini

Gio 21 12° Cesenatico-Cesenatico

Ven 22 13° Cervia-Monselice

Sab 23 14° Conegliano-Valdobbiadene (cronometro individuale)

Dom 24 15° Rivolto-Piancavallo

Lun 25 Riposo

Mar 26 16° Udine-San Daniele del Friuli

Mer 27 17° Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio

Gio 28 18° Pinzolo-Laghi di Cancano

Ven 29 19° Morbegno-Asti

Sab 30 20° Alba-Sestriere Monte Fraiteve

Dom 31 21° CERNUSCO SUL NAVIGLIO-MILANO (cronometro individuale)