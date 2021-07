Antonio Barboni (FI) contro la candidatura di Ceccarelli: “è una candidatura politica e proviene da un altro comune”

Questa mattina si è svolto l’ennesimo incontro del centrodestra per trovare la candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative di ottobre a Rimini. Nulla di fatto anche questa volta. La proposta di Morrone referente della Lega per la Romagna di candidare l’ex sindaco di Bellaria Enzo Ceccarelli non è passata per l’opposizione di alcuni delle forze politiche presenti.

L’incontro di questa mattina ha fatto registrare anche un “incidente politico”. Forza Italia non era stata invitata. Dura la reazione del senatore Antonio Barboni.

“Sono venuto a conoscenza dalla stampa di un incontro decisivo sul territorio per verificare ancora una volta la possibilità di trovare un accordo a livello locale su una figura civica di alto profilo che portasse valore aggiunto alla coalizione da proporre al tavolo nazionale. Forza Italia non e stata invitata e, quanto trapelato, circa una proposta della Lega di riservare la carica di vice sindaco a Fratelle d’Italia in relazione ad un appoggio alla candidatura di Ceccarelli, conferma quanto da noi sostenuto sin dal primo momento: Enzo Ceccarelli ha dimostrato di essere un ottimo amministratore e rappresenta una candidatura politica della Lega che va portata al tavolo nazionale. Ho provveduto pertanto ad integrare la nota, concordata con la Sen Bernini ed il Sen Aimi, già inviata ad Antonio Tajani e Maurizio Gasparri con una valutazione sul nuovo candidato politico proposto dalla Lega esternando le nostre perplessità sull’opportunità di proporre per Rimini un amministratore proveniente da un comune limitrofo.”