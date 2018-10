Presa banda di nomadi romani per furti in casa di anziani a Rimini e in mezza Italia

Hanno razziato le case dal Friuli all’Abruzzo, passando per la Toscana e Rimini, scegliendo di preferenza quelle abitate da anziani. Rubacchiando, truffando, ma almeno in un caso anche con la violenza. I carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Ancona, nei confronti di quattro cittadini italiani di etnia rom, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione e rapina.

Le indagini, condotte dalla stazione carabinieri di Numana e coordinate dalla procura della repubblica di Ancona, hanno consentito di disarticolare un gruppo criminale della provincia di Roma, ritenuto responsabile di venti furti in abitazione, uno dei quali finito in rapina, prevalentemente a danno di vittime anziane, spesso raggirate, consumati nelle province di Ancona, Pesaro Urbino, Arezzo, Terni, L’Aquila, Ravenna, Rimini, Firenze, Pisa, Gorizia Udine e Treviso.

“Devo affittare un appartamento in questo palazzo, posso vedere com’è il suo?”. Con questa e altre richieste inventate dai quattro, due uomini e due donne, sarebbero riuscite a carpire la fiducia soprattutto di anziani e a mettere a segno almeno 21 colpi (20 furti e una rapina) in varie regioni italiane. Le donne incantavano le vittime con le chiacchiere, mentre gli altri si impadronivano di denaro e preziosi. Tre di loro – due uomini di 38 e 20 anni e una 20enne, residenti in provincia di Roma – sono stati arrestati dai Cc di Numana della Compagnia di Osimo con l’operazione ‘Go Away’ con le accuse di associazione per delinquere finalizzata ai furti e rapina su ordine del gip di Ancona Antonella Marrone, su richiesta dal pm Rosario Lioniello.

Un’altra donna, 19 anni, è stata denunciata per gli stessi reati. La banda, che commetteva anche furti con la classica effrazione, avrebbe racimolato un bottino di 95mila euro.