Preso il ladro delle discoteche: bottino da 50mila euro tra Altromondo e Cocoricò

Aveva trafugato mixer e varie attrezzature dalle consolle dei dj all’Altromondo di Rimini e al Cocoricò di Riccione. Un 44enne originario di Favaro Veneto è ritenuto per i suoi precedenti un ladro seriale specializzato nei furti nelle discoteche.

Il giudice del Tribunale di Rimini ha disposto gli arresti per l’uomo, già in carcere a Venezia in custodia cautelare per altri episodi simili. L’uomo è stato incastrato dalle telecamere dei circuiti di sorveglianza dei due club. Il bottino è stato trafugato le notti del 21 e del 23 giugno e del 4 luglio quando le due discoteche erano chiuse ed ammonta a circa 50mila euro. A denunciare gli episodi era stato Enrico Galli titolare sia dell’Altromondo che del Cocoricò e a coordinare le indagini svolte dai carabinieri il pm della Procura di Rimini Luca Bertuzzi.

Il 44enne era stato già arrestato nel 2018 per altri furti nelle discoteche venete, e nel 2015 per vari in un negozio di Mestre commessi assieme a due complici.