Assembramenti senza mascherina, i Carabinieri chiudono Living e Peter Pan

Clienti assembrati e senza mascherine. Eccole le violazioni che sono costate caro a due note discoteche di Misano Adriatico, il Living e il Peter Pan.

Nello scorso weekend i Carabinieri di Riccione hanno intensificato i controlli nelle sale da ballo e dei locali e imposto per le violazioni sopracitate cinque giorni di chiusura ai due club i cui titolari sono stati multati. In particolare i due locali erano stati presi d’assalto da giovanissimi che si erano assembrati a più riprese in vari punti in entrambi i locali.

Nello stesso fine settimana sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza anche sette automobilisti.