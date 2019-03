Bandiere Verdi 2019, i pediatri italiani promuovono tutte le spiagge romagnole

Tutte promosse: le spiagge della provincia di Rimini si confermano tutte a misura di bambino. Come ogni anno i pediatri italiani hanno compilato la lista delle Bandiere Verdi, assegnate ai Comuni balneari più adatti a trascorrere le vacanze con i bambini. Le località che possono vantare la Bandiera verde 2019 sono state annunciate nei giorni scorsi da Italo Farnetani, il presidente del comitato tecnico-scientifico di 200 pediatri che cura l’iniziativa, nel corso della cerimonia di consegna tenutasi a Montesilvano.

Rimini, Riccione, Bellaria Igea Marina, Cattolica e Misano Adriatico sono tutte nell’elenco. A completare la performance della riviera romagnola, Cervia-Milano Marittima-Pinarella, Cesenatico, Gatteo Mare, Ravenna-Lidi Ravennati, San Mauro Pascoli-San Mauro Mare. Restano fuori dunque i Lidi ferraresi.

In totale sono quest’anno 142 le località costiere premiate dai pediatri. contro le 137 del 2018, tutte confermate. I criteri della scelta includono la presenza di spiaggia sabbiosa e bassi fondali che consentono ai bambini di giocare in assoluta sicurezza, attrezzature dedicate ai più piccoli, spazi adeguati e ampi tra gli ombrelloni, opportunità di svago e divertimento per i genitori, assistenti di spiaggia e la presenza nelle vicinanze di bar, ristoranti e locali capaci di rispondere alle varie esigenze dei bambini. Ne risulta che la Calabria resta anche quest’anno la prima regione a misura di bambino con 18 bandiere, seguita da Sicilia e Sardegna con le 16. Al terzo posto con 13 bandiere si conferma la Puglia, seguita da Marche e Toscana con 11 bandiere. Subentra al quinto posto l’Abruzzo, che con le due nuove bandiere di quest’anno sale a quota 10, pareggiando con Campania, Emilia-Romagna e Lazio.