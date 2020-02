Basket, la capolista Fabriano attende Rimini per un grande match: “Sfida storica”

Domenica, alle 18 al PalaGuerrieri, andrà in scena una sfida di vertice tra due piazze storiche. Questa è Ristopro Fabriano-Albergatore Pro Rimini, tante volte una contro l’altra nelle maggiori categorie del basket italiano e ora fra le più spinte dal pubblico in serie B. Prima della partita d’andata al Flaminio, vinta dai biancoblù 73-62, le due città si erano incontrate per l’ultima volta nel 2007/08 in A2.

Due team in salute, intenzionati a recitare da protagonisti fino in fondo: la Ristopro è in testa alla classifica insieme a Cento, Rimini insegue la coppia al comando con soli due punti di ritardo ed è forte di ben undici vittorie consecutive.

Nell’incrocio fra passato e presente, il coach riminese Massimo Bernardi era proprio sulla panchina cartaia, con l’allora Fabriano Basket proprio nella stagione 2007/08. In mano al tecnico romagnolo ci sono tanti elementi del territorio di spiccato valore, a cui è stato aggiunto a stagione in corso un innesto di lusso quale Alex Simoncelli, play-guardia ex Chieti.

In regia nel quintetto della Albergatore Pro è stato scelto nelle ultime uscite Luca Pesaresi, classe ’89, che si alterna con il veterano Eugenio Rivali, visto nelle Marche a Recanati e Montegranaro, e lo stesso Simoncelli. Nei due ruoli di esterni agiscono i fratelli Bedetti, Luca e Francesco: quest’ultimo è il miglior marcatore riminese con 14.4 punti di media e il 44% al tiro da tre; Luca, invece, porta in dote alla squadra oltre 11 punti facendo valere la sua fisicità. Vicino a canestro il veterano Tommaso Rinaldi, che era a Rimini anche ai tempi dell’A2, produce 12 punti e 6.6 rimbalzi a sera, affiancato da un altro elemento di esperienza quale Giorgio Broglia, anche lui ex Montegranaro e Recanati.

Dalla panchina, oltre alla classe di Rivali e Simoncelli, esce il contributo sempre più sostanzioso dell’esterno classe ’99 Niccolò Moffa, fresco di nomination come miglior under 21 del mese di gennaio in serie B. Nel settore lunghi c’è un altro under a dare manforte a Rinaldi e Broglia: si tratta del 2000 Matteo Ambrosin, arrivato dalla A2 di Latina.

Una squadra completa e galvanizzata dalle undici vittorie consecutive, contro la quale servirà la Ristopro Fabriano compatta e lucida vista nelle ultime giornate. L’imponente cornice di pubblico attesa al PalaGuerrieri, con tanti tifosi in arrivo dalla Romagna, renderà la partita uno spot per il basket nazionale.