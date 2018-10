Basket. RdR vince anche la seconda di campionato

Alle 18 al Flaminio era di turno la seconda di campionato contro Salus Bologna. La prima in casa di RdR. Bene l’affluenza di pubblico. In tribuna anche i sandaci di Rimini e Santarcangelo.

Seconda vittoria ufficiale per RBR! Rimini rimane a punteggio pieno dopo una partita sofferta davanti ad uno splendido pubblico (1300 persone circa al Flaminio) che ha visto i padroni di casa soffrire per i primi 20-25′, per poi reagire con il cuore e l’intensità caratteristici di una grande squadra. Top scorer Francesco Bedetti con 18 punti, ma menzione d’onore anche per il giovane Nicolò Moffa (10) che con due triple importantissime nel terzo quarto ha dato un grosso contributo alla rimonta.

CRONACA FAST:

Rimini parte col piede giusto trascinata dalla fisicità di Dini e Broglia (8 punti ciascuno nel primo quarto), ma Bologna è dentro la partita e non si fa sorprendere: prima limita i danni rimanendo a contatto sul 22-18, poi finalizza il sorpasso e va negli spogliatoi in vantaggio di 4 lunghezze, complice anche qualche disattenzione dei riminesi. Rimini non ci sta ed esce dagli spogliatoi determinata, aggancia la Salus sul 52-52 con la tripla fondamentale di un super Moffa e successivamente torna in vantaggio con le giocate di Francesco Bedetti e Broglia. L’ultimo quarto taglia le gambe ai bolognesi che segnano appena 6 punti negli ultimi 10′ grazie alla fiducia dei riminesi, ormai liberi dalle tensioni di inizio partita e supportati dal pubblico di casa.

TABELLINO RBR: Vandi, Bianchi 11, Pesaresi 5, Moffa 10, Ramilli ne, Dini 12, Rivali 9, Bedetti L. 3, Bedetti F. 18, Chiari ne, Saponi (C), Broglia 14. All. Bernardi, Brugè.

TABELLINO SALUS: Salsini 3, Amoni (C) 8, Tugnoli 14, Pini 11, Veronesi, Allodi 12, Stojkov 11, Falzetti 2, Vucinovic 6, Favaloro ne. All. Ansaloni, Naldi.

PROSSIMO APPUNTAMENTO: Domenica 21 ottobre ore 18 presso Palasport Flaminio contro Virtus Spes Vis Imola per la III giornata di campionato.

Foto e tabellini di RdR FB