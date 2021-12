Basket, Rimini corsara a Montegranaro

Sofferta vittoria perche espugna laal termine dimolto combattuti dove il risultato è rimasto in bilico fino agli ultimi minuti di partita. I biancorossi hanno neutralizzato la vena realizzativa da tre punti degli avversari cogliendo così la quarta vittoria consecutiva, davanti ad un bel gruppo di tifosi riminesi che hanno sostenuto la squadra al seguito: a loro va un grande ringraziamento per il tifo caloroso lungo tutti i

Partenza forte dei biancorossi che si affidano a due triple di Saccaggi ed al canestro di Masciadri (3-10 al 3′), ma i padroni di casa reagiscono immediatamente e sorpassano con le bombe di Murabito e Korsunov prima che capitan Rinaldi pareggi i conti sempre dalla lunga distanza (13-13 al 5′). I marchigiani colpiscono nuovamente da tre punti con Murabito e Galipò, Rimini controbatte con la schiacciata di Mladenov in contropiede ed il canestro di Tassinari (19-23 all’8′) ma la Sutor piazza un break di 5-0 che chiude il primo quarto (24-23).

Si abbassano i ritmi nel secondo quarto con le due squadre che faticano a trovare la via del canestro: RivieraBanca ritrova la via del vantaggio con i liberi di Bedetti ed il canestro di Arrigoni, Montegranaro però risponde con Alberti che segna da tre punti (34-33 al 17′). I biancorossi ritrovano fluidità in attacco sul finire di primo tempo con le iniziative di Bedetti e la schiacciata di Arrigoni che manda tutti negli spogliatoi (36-42).

Dopo la pausa lunga Rimini spinge sull’acceleratore con la coppia Masciadri-Bedetti che combinano per 9 punti e costringono Baldiraghi al timeout (39-53 al 24′), la Sutor prova ad accorciare con la bomba di Murabito e l’appoggio al tabellone di Crespi ma Mladenov segna 5 punti consecutivi che riportano Rimini sopra la doppia cifra di vantaggio (44-58 al 27′). Il solito Murabito punisce dalla lunga distanza per i suoi, ma Saccaggi non è da meno e grazie anche al canestro di Masciadri i biancorossi tengono la testa avanti a fine terzo quarto (52-63).

La Sutor non si dà per vinta ed a metà quarto periodo riesce a riportarsi a solo 4 lunghezze di distanza dopo le bombe di Murabito e Korsunov ed il canestro di Masciarelli (62-66 al 36′), ma Saccaggi non ci sta e ricaccia indietro i padroni di casa col tiro da tre punti prima che Bedetti punisca in contropiede (62-71 al 38′). Montegranaro tenta l’ultima rimonta con Crespi e Masciarelli per il -4, ma mancano solo 10″ ed i biancorossi gestiscono il vantaggio fino alla sirena finale.

RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo mercoledì 8 dicembre alle ore 18 presso il nostro PalaFlaminio per l’undicesima giornata di campionato contro Pallacanestro Senigallia.