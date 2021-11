Basket, Rimini strapazza Giulianova

Terza vittoria di fila per RivieraBanca Basket Rimini!! Ottima prestazione dei nostri biancorossi che sfoderano tutto il loro talento offensivo e superano Basket Giulianova nella nona giornata di campionato dopo una partita condotta dall’inizio alla fine, raggiungendo in certe occasioni anche le trenta lunghezze di vantaggio. Segnali incoraggianti da parte di tutto il gruppo, come dimostrano i ben sei giocatori in doppia cifra, ed in particolare dai giovani che si sono fatti trovare pronti sul parquet con un minutaggio maggiore rispetto al solito.