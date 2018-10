Bellaria: aperte le candidature per il “Premio Panzini”

E’ cominciata ufficialmente la corsa al Premio Panzini 2019, il riconoscimento che per il settimo anno intenderà gratificare la cittadina o il cittadino che, più di ogni altro, si sia distinto contribuendo a far conoscere Bellaria Igea Marina e a diffonderne un’immagine positiva; l’incoronazione, come da tradizione, avverrà nel mese di febbraio in concomitanza con le celebrazioni della patrona cittadina, Sant’Apollonia.

L’ultimo vincitore del Premio Panzini, nel febbraio 2018, è stato Daniele Grosseto, impegnato presso il reparto di cardiologia dell’Ospedale Infermi di Rimini, nonché fondatore e presidente di Pubblica Assistenza Croce Blu; il Dott. Grosseto ha raccolto l’eredità degli altri illustri cittadini di Bellaria Igea Marina che si sono guadagnati il riconoscimento a partire dal 2013: il soprano di fama internazionale Gladys Nadia Rossi, Michelangelo “Lallo” Petrucci, fondatore e storico patron del cantiere nautico Bimare, la missionaria Sara Foschi, Roberto Mazzotti, ex direttore generale di Iccrea Holding, e il Dott. Maurizio Salvi, luminare di chirurgia toracica incoronato nel 2017.

Come da consolidato ‘format’, il riconoscimento principale sarà affiancato da una pluralità di riconoscimenti, rivolti a coloro che siano stati protagonisti nel campo del volontariato sociale, della cultura, della scienza, dello sport, dell’arte, della tutela dell’ambiente, dell’imprenditoria, del commercio, dell’industria o del lavoro. Per il premio principale come per gli altri riconoscimenti, anche quest’anno è intenzione dell’Amministrazione avvalersi dei suggerimenti che la cittadinanza vorrà farle pervenire. A tal fine, i cittadini di Bellaria Igea Marina che vogliano segnalare soggetti singoli o aggregati ritenuti meritevoli, possono farlo direttamente presso la Segreteria del Sindaco oppure secondo il modello scaricabile sul sito comunale (link: https://bit.ly/2z3JyGx), da compilare e consegnare seguendo le indicazioni contenute nell’avviso pubblico (consultabile al medesimo indirizzo). La scadenza per presentare le candidature è fissata indicativamente a fine dicembre.

Come detto, la consegna del premio e degli altri riconoscimenti avverrà nel mese di febbraio, nell’ormai tradizionale serata di gala che, in questi anni, è stata arricchita da momenti di spettacolo, madrine illustri, ospiti prestigiosi e piacevoli sorprese.