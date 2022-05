Bellaria Film Festival: domenica in anteprima nazionale il film “La Moda del Liscio”

Sarà la 40esima edizione del Bellaria Film Festival ad ospitare l’anteprima Mondiale del docufilm “La Moda Del Liscio”, diretto da Alessandra Stefani.

Il docufilm, girato tra Emilia-Romagna e Marche, e realizzato anche con il sostegno del Fondo Audiovisivo dell’Emilia-Romagna, è prodotto da Scarabeo Entertainment.

Il Bellaria Film Festival, uno dei più longevi in Italia, si terrà dal 12 al 15 maggio 2022 a Bellaria Igea-Marina, organizzato dal Comune, con la direzione artistica di Daniela Persico.

A “La Moda del Liscio” verrà dedicato un evento speciale che si terrà domenica 15 maggio alle ore 18 al Cinema Smeraldo di via Adolfo Albertazzi, con la proiezione del docufilm e a seguire l’incontro con la regista e con una replica alle ore 20.

Il docufilm ha ottenuto la certificazione GREEN FILM, rilasciata da Trentino Film Commission, grazie alla particolare attenzione alla sostenibilità ambientale durante la realizzazione.

“Un film che ci ha estremamente colpito. Spesso si racconta il liscio solo nel suo canone, invece questo film ci mostra un lato inaspettato, divertente, allo stesso tempo malinconico, delle persone che stanno portando avanti questa tradizione”, ha raccontato la direttrice del Bellaria Film Festival Daniela Persico, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento.

“La moda del liscio non piacerà a tutti ma divertirà molti, un film dove piccole gioie e sconfitte si sovrappongono. Stanca di girati didascalici, affidandomi al racconto di Giacomo (Gherardelli) sono arrivata a ricostruire la moda da un differente punto di vista. L’ energia che emana e’ tutta autentica”, spiega Alessandra Stefani.

Il film racconta l’ultimo giorno di gloria di un interprete d’antan della Moda del Liscio, istanti che si articolano alla storia corale dei grandi e piccoli personaggi di questo genere, in bilico tra decadenza e desiderio di sopravvivere. Eccentrici, visionari, autentici e un po’ folli: sono figure che hanno costruito l’immaginario di una terra e di un popolo che non ha mai smesso di cantare e di ballare.

Alessandra Stefani è una regista italiana emergente, la cui carriera comprende dieci anni come Art Director di un’azienda multinazionale. Nel 2017, Alessandra ha scelto di fare un importante passo per allineare la sua creatività con le sue ambizioni cinematografiche e ha realizzato il suo primo cortometraggio intitolato “Il top in ceramica”, presentato a New York in occasione del Premio ADC.

Nel 2018, Alessandra ha frequentato la New York Film Academy. Pochi mesi dopo, ha fondato la casa di produzione cinematografica indipendente Scarabeo Entertainment e ha iniziato a girare il suo primo lungometraggio documentario, “The Arch.”: road-movie in cui il protagonista Dada, moderno esploratore, attraversa 4 continenti confrontandosi con 9 architetti di fama mondiale, i quali, come oracoli, gli riveleranno come il destino dell’umanità prenda forma attraverso l’architettura. Il film è stato selezionato all’Architecture&Design Film Festival di New York, al Milano Design Film Festival, al Seoul International Architecture Film Festival e nominato ai MIFF Awards. A partire da maggio 2022, “The Arch.” sarà distribuito su Sky Arte. Attualmente è impegnata nella produzione del suo terzo progetto, quello più ambizioso, pensato, scritto e diretto da Alessandra Stefani: una favola dark in cui iperrealismo e sovrannaturale confluiscono.

Scarabeo Entertainment, è una casa di produzione cinematografica fondata in Emilia-Romagna nel 2019. Scarabeo è anche una presenza trasformativa dentro il territorio con il progetto del primo Cineporto privato italiano, un edificio costruito in classe energetica A, con materiali riciclabili come vetro, pietra e legno, a Fiorano Modenese, e i cui lavori sono in fase di conclusione. Obiettivo del Cineporto, recentemente visitato dal Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è di attrarre la produzione di film, documentari e spot pubblicitari, catalizzando in un unico luogo il lavoro di supporto alla realizzazione degli audiovisivi, offrendo spazi adeguati e tecnologia all’avanguardia. Il tutto all’insegna dell’ecosostenibilità.

Link:

Trailer Ufficiale ITA : https://youtu.be/ag2CgVOoWDQ

Official Trailer ENG: https://youtu.be/plKDRViqnso

Biglietti:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/bellaria-film-festival-la-moda-del-liscio/180175