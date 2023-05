Bellaria Film Festival: la 41esima edizione si chiude in positivo con numeri in aumento

Si è chiusa ieri domenica 14 maggio la 41ma edizione del Bellaria Film Festival, che quest’anno riconferma l’andamento in positivo iniziato con l’edizione dello scorso anno: Il numero degli accrediti è cresciuto quasi del triplo, il numero dei biglietti venduti è aumentato del 25% e un totale di oltre 8500 persone hanno partecipato alle varie attività del festival tra proiezioni, eventi, panel, tavole rotonde, la giornata dedicata all’industry e gli incontri con gli autori.

Molte le proiezioni andate sold-out (tra cui Marcel! di Jasmine Trinca presentato alla presenza della regista, Disco Boy introdotto al pubblico dal regista Giacomo Abbruzzese, e l’anteprima mondiale di Lala presentata dalla regista Ludovica Fales).

Il festival in numeri:

numero film in programmazione: 41, di cui 9 anteprime italiane e 11 anteprime mondiali; 11 tra incontri e tavole rotonde; 73 ospiti provenienti da tutto il mondo e quasi 100 studenti di cinema che da tutta Italia sono arrivati a Bellaria Igea Marina per dare ancora più vita alla casa del cinema indipendente.

Dichiara il direttore organizzativo Sergio Canneto: “Un festival in crescita che sempre si radica nel territorio e al contempo riesce ad intercettare un pubblico giovanissimo e interessato proveniente da tutta Italia. Un pubblico capace di mettere in rete professioniste e professionisti del settore creando uno spazio di confronto e ricerca sul linguaggio cinematografico e i metodi produttivi. Ne è prova la nuova sezione industry “New Wave” in collaborazione con Cinecittà e il successo che ha riscosso. Come organizzazione del festival intendiamo concentrarci ancor di più lungo il percorso di coinvolgimento e accoglienza delle nuove generazioni come rappresentanti del cinema del futuro sia in quanto nuovi autori e autrici sia in quanto spettatori e spettatrici”.

Per il sindaco di Bellaria Igea-Marina Filippo Giorgetti “si chiude il sipario su un’edizione del BFF che ha popolato e colorato strade della città, con tanta partecipazione di pubblico, dagli addetti ai lavori ai semplici appassionati. Un successo che conferma il percorso intrapreso da questa direzione, sia organizzativa che artistica, orientato a un contenitore culturale che sappia impattare a 360 gradi sul territorio. Un Festival ricco di tradizione e di storia, che grazie alla presenza di tanti giovani alimenta il proprio sguardo verso il domani: è questo l’aspetto che maggiormente ci fa guardare con ottimismo al futuro della manifestazione, insieme al sostegno prestigioso del Ministero della Cultura nella persona del Sottosegretario Lucia Borgonzoni e alla partnership con un interlocutore autorevole qual è Cinecittà.”