Bellaria Film Festival, l’omaggio video di Benigni a Vincenzo Cerami

Sarà il Premio Oscar Roberto Benigni, con un videomessaggio in esclusiva per il 37° Bellaria Film Festival, a omaggiare lo sceneggiatore Vincenzo Cerami, al quale il festival ha assegnato quest’anno il Premio alla Carriera.

In una giornata interamente dedicata a Cerami, l’attore e regista condividerà con il pubblico del BFF il ricordo dell’amico scrittore scomparso nel 2013, con il quale ha firmato le sceneggiature di molti suoi film, tra cui Pinocchio (2002) e il celebre La vita è bella (1997).

Il videomessaggio sarà proiettato nel Teatro Astra di Bellaria, evento clou della serata di chiusura del festival (domenica 29 settembre, ore 20.30) a cui parteciperanno il giornalista Massimo Bernardini, il presidente di giuria Moni Ovadia, il Senatore Nicola Morra e il Sindaco di Bellaria Filippo Giorgetti, che consegnerà il “Premio alla Carriera” ai figli dello sceneggiatore. La giornata sarà scandita inoltre dalle proiezioni di alcuni film sceneggiati da Cerami: Italia mia (2010), Piccolo diavolo (1988) e Casotto (1977).

Sono 22 i documentari in concorso alla 37ma edizione del Bellaria Film Festival, dal 26 al 29 settembre 2019 sotto la direzione artistica di Marcello Corvino: 16 nel concorso principale Bei Doc e 6 per la sezione Bei Young Doc, provenienti in prevalenza dall’Italia (dalla Sicilia all’Abruzzo, dalla Lombardia alla Campania), ma anche da altri paesi europei come Spagna, Svizzera, Germania, Grecia. Focus dei film sui contenuti dell’articolo IX della Costituzione, un’aderenza tematica che sarà valutata dalla Giuria internazionale presieduta da Moni Ovadia. A Nicola Piovani, autore di memorabili colonne sonore che a Bellaria dirigerà il concerto La musica è pericolosa, sarà consegnato il Premio “Una vita da film” (26 settembre), un riconoscimento oggi simbolo di un festival tra i più importanti in Italia per la valorizzazione del cinema indipendente.

Le proiezioni e gli eventi sono a ingresso gratuito

www.bellariafilmfestival.org