Bellaria: nasce Mente Pubblica. Centro di analisi, ricerca e progettazione politica

Matteo Stievano, consigliere comunale di Bellaria-Igea Marina, è tra i 18 amministratori locali, provenienti da 10 regioni, che il 6 novembre scorso si sono riuniti presso il Salone Estense della Rocca di Lugo per firmare l’atto costitutivo di Mente Pubblica Think Tank, un centro di analisi, ricerca e progettazione sulle politiche pubbliche. Nonostante il momento di emergenza sanitaria a causa del COVID-19, un gruppo di professionisti, tutti laureati e con esperienza nell’amministrazione degli enti locali, ha deciso di mettere in campo passione, competenze ed entusiasmo con l’obiettivo di costruire un futuro migliore per l’Italia. Lunedì 21 dicembre il think tank si è presentato al pubblico tramite il lancio del sito web.

Mente Pubblica è un’associazione senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica, con sede legale a Roma e di prossima iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Mente Pubblica si propone come nucleo di aggregazione e sostegno per coloro che vogliono: elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale; favorire la partecipazione civica, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona; dare impulso alle iniziative pubbliche e private per una maggiore tutela dei diritti di ogni cittadino; promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico dei territori italiani.

L’Associazione nasce come think tank, centro di analisi, studio e ricerca sulle politiche pubbliche e polo di alta formazione politico-amministrativa. L’obiettivo primario di Mente Pubblica è la produzione e la diffusione di proposte su materie di pubblico interesse indirizzate ai policy-maker in ogni livello di governo territoriale, nonché l’elaborazione di soluzioni tecniche orientate al sostegno delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e di altri enti. L’Associazione punta a elaborare progetti funzionali alla crescita complessiva dei territori italiani e al miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini, seguendo i criteri di innovazione, efficienza, eco-sostenibilità ed economicità nell’alveo delle attività di interesse generale previste dal d.lgs. 117/2017.

“Sono onorato di mettere a disposizione le mie competenze per l’avvio di questo progetto unico nel suo genere” dichiara Matteo Stievano, psicologo, al quale è stato affidato l’incarico di componente del Comitato scientifico e direttore del Dipartimento Welfare e politiche sociali. “Mente Pubblica vuole essere in primis un laboratorio di idee a favore della collettività. Al centro della mia azione ci saranno temi fondamentali come la qualità della vita, il benessere completo della persona e il sostegno alla famiglia. Mi impegnerò nello studio e nella promozione di servizi pubblici che siano in grado di coniugare qualità, efficienza e innovazione, generando valore per le città e i territori”.