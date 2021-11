Bellaria: per Halloween l’Isola dei platani piena come in estate

Dolcetto o scherzetto? E l’Isola dei platani si riempie come in estate, con tantissimi bambini in maschera accompagnati dai genitori per festeggiare Halloween e più nello specifico per L’Isola di Halloween fatti un selfie e vinci.

Già dalla mattina si sono presentati nei negozi per il tradizionale dolcetto o scherzetto e nel pomeriggio un successo incredibile ha portato il viale a riempirsi di bambini mascherati, come mai era capitato.

L’Isola dei pianeti poi, ha legato, in maniera esemplare, la voglia di svago e divertimento che hanno le famiglie.

“Abbiamo sempre puntato molto su questa festa – scrive il Comitato dell’Isola dei platani – che permette di vincere il ricco premio offerto dalle attività dell’isola, a chi posta sulla pagina fb isoladeiplatani, le foto mascherate fatte davanti ai negozi.

Abbiamo reso una promozione ad hoc per Bellaria Igea Marina in vista dell’allestimento natalizio che stiamo preparando assieme al Comune e Fondazione Verdeblù, per fine novembre con l’accensione delle luminarie dedicate e la premiazione della foto mascherata che avrà ottenuto più like.

L’Associazione Isola dei Platani ringrazia tutte le realtà che hanno permesso di realizzare questo connubio: gli Associati e in particolare le attività che hanno offerto i premi e i buoni pasto, gli sponsor annuali, il Comune di Bellaria Igea Marina, Fondazione Verdeblù, l’Associazione Astrofili Soglianesi “Vega” e l’Astrofilo Emanuele Cambiotti fondatore progetto divulgativo Turisti nel Cosmo”.