Bellaria, “Ritratti d’autore”: venerdì Pietrangelo Buttafuoco all’Astra

Sarà Pietrangelo Buttafuoco l’ospite del nuovo appuntamento con Ritratti d’autore venerdì 22 marzo, alle 21, al cinema Astra. Lo scrittore sarà alle prese con il compagno Don Camillo di Giovannino Guareschi. Il giornalista e scrittore torna ad un classico popolare, “Il compagno Don Camillo” di Giovannino Guareschi, testo messo in ombra, soprattutto in Italia, dalla fortuna della trasposizione cinematografica. Mondo piccolo e di poche parole quello del sanguigno Guareschi ma è proprio tutto racchiuso nei film che tanto divertono facendo sfilare maschere da teatro borghese? Come l’opera così l’autore rimane sconosciuto nella sua profonda complessità, giornalista ed intellettuale scomodo, bastian contrario fedele ad una robusta etica personale.

Pietrangelo Buttafuoco (Catania 1963) è scrittore e giornalista. È autore di numerose pubblicazione tra le quali si segnalano: Le uova del Drago (Mondadori, 2005); L’Ultima del Diavolo (Mondadori, 2008); Cabaret Voltaire (Bompiani, 2008); Fimmini (Mondadori, 2009); Il Lupo e la Luna (Bompiani, 2011); Fuochi (Vallecchi, 2012); Il dolore pazzo dell’amore (Bompiani 2013); Buttanissima Sicilia. Dall’autonomia a Crocetta, tutta una rovina (Bompiani 2014); Il feroce Saracino (Bompiani, 2015); La notte tu mi fai impazzire (Skira 2016); I baci sono definitivi (la nave di Teseo 2017).

Pietrangelo Buttafuoco scrive per «Il Foglio», «La Repubblica» e «Il Sole 24 ore».