L’appuntamento storico della tradizione Kiklos torna protagonista sulle spiagge di Bellaria Igea Marina: tutto pronto per la 27° edizione del Beach Volley Kiklos 4×4 m/f – 2×2 m/f, non disputato negli ultimi due anni a causa dell’emergenza sanitaria. Da venerdì 20 a domenica 22 maggio, 1.000 partecipanti e 300 squadre scenderanno in spiaggia per un weekend di beach volley, sole e tanto divertimento. Come sempre, raggiungeranno la spiaggia del Beky Bay pallavolisti e beachers da tutta Italia e non solo: le delegazioni maggiori sono in arrivo da Lombardia, Puglia, Liguria e Svizzera.

Lungo i 45 campi montati andrà in scena uno spettacolo a cielo aperto che vedrà tanti amatori ma anche grandi professionisti: come nell’ultima edizione realizzata, accanto alle categorie tradizionali (4×4 e 2×2, maschile/femminile) Kiklos ospiterà anche una tappa 2×2 m/f del circuito Fipav Serie Beach 1 che vedrà tanti volti noti nel panorama del Campionato Italiano e del World Tour. Si comincia venerdì mattina alle ore 9, sabato pomeriggio le finalissime Federali e domenica le finalissime 4×4 e 2×2 Kiklos per un intreccio di gare dalle emozioni assicurate.

Partner tecnico delle manifestazioni Kiklos open è, come per le manifestazioni giovanili, Wilson, azienda produttrice di articoli sportivi, in qualità di Official Game Ball. «Siamo finalmente pronti – commenta Giacomo Gentili, socio fondatore di Kiklos – a rivivere le manifestazioni open come un tempo: l’appuntamento di maggio era da un po’ che non appariva sui nostri schermi, ne sentivamo decisamente la mancanza. Sarà un weekend memorabile: i fedelissimi di questo format sono tornati alla carica per farci vivere tre giorni di intramontabili soddisfazioni».

Il palinsesto vincente di Kiklos mescola le giuste dosi di sport, fair play e ospitalità romagnola: al beach volley si affiancano tanti momenti goliardici come gli happy hour al tramonto, il Welcome Party al Mito Mapo Club, la suggestiva cena di venerdì organizzata direttamente in spiaggia a cura di Turismhotels ovvero di tutti gli alberghi coinvolti a cui si aggiunge anche Casa Vacanze Stella, e per finire il tradizionalissimo Piadina Party di domenica.