Bellaria, un Peter Weller che non ti aspetti a Starcon 2023, spettacolo tra scienza e fantascienza

Un Peter Weller che non ti aspetti alla Starcon 2023. L’attore statunitense ospite d’onore della manifestazione bellariese, ha incontrato gli oltre 500 partecipanti nel weekend dedicato alla scienza e alla fantascienza al Palacongressi di Bellaria Igea Marina.

L’attore, noto per aver interpretato Robocop nell’omonimo film, ha una vasta carriera cinematografica e teatrale che comprende anche una partecipazione a Star Trek Into Darkness. Durante i due appuntamenti sul palco Weller si è soffermato sul film che l’ha reso famoso usando tre concetti: 16 kg (il peso dell’armatura), 6 ore (il tempo per il trucco) e “caldo” (la sensazione dopo aver indossato il costume). Ha poi parlato non tanto del lato fantascientifico ma di quello umano del personaggio: un uomo che ha perso tutto e si trova in una situazione davvero complessa. Ma è stato il suo amore per l’Italia, per l’arte e il cinema del nostro paese, a permeare l’incontro con i fan. In un italiano misto inglese ha parlato di Antonioni, Rossellini, Pasolini e Fellini (“nato qui vicino”, ha sottolineato). Weller è anche insegnante di storia e ha studiato a lungo l’arte italiana e Leon Battista Alberti, su cui sta preparando un libro per l’università di Cambridge visitando, anni fa, anche il Duomo di Rimini.

L’organizzazione Starcon ha donato a Peter Weller una pubblicazione proprio inerente il Duomo riminese, molto apprezzata dall’attore.

Sono stati tre giorni di appuntamenti, incontri, giochi e divertimento. La sfilata dei costumi di sabato sera è stata vinta da Rita Gozzi e Pamela Gallio . Il premio è stato assegnato dalla giuria che vedeva tra i partecipanti anche gli esperti Angela Avino e Claude Francis Doziere.

L’artista Maurizio Manzieri ha ricevuto il premio Alberto Lisiero. Molto applauditi gli appuntamenti con gli altri attori ospiti Richard Brake e Riky Dean Logan.

Durante la manifestazione sono stati raccolti oltre 2.300 euro che sono stati devoluti ad Ascor Rimini per l’acquisto di alcuni macchinari.