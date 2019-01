Il Belvedere di Riccione è il secondo miglior hotel al mondo

L’Hotel Belvedere di Riccione è il secondo miglior hotel al mondo e il primo in Europa e in Italia secondo le annuali classifiche di TripAdvisor, che ha annunciato i vincitori dei Travelers’ Choice Hotel Awards 2019.

A determinare i vincitori assoluti delle nove categorie, più quelli delle otto italiane e di tutte le altre in ogni mercato, sono ovviamente i giudizi medi delle recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori, su scala globale. Si tratta ormai della 17esima edizione, i Travelers’ Choice sono diventati uno standard del settore dell’ospitalità.

Quest’anno il riconoscimento premia 7.812 strutture in 94 Paesi nelle seguenti categorie: Migliori Hotel, Migliori Hotel di lusso, Migliori tariffe, Migliori Hotel di piccole dimensioni, Miglior servizio, Migliori pensione e B&B, Migliori Hotel romantici, Migliori Hotel per famiglie e Migliori Hotel all-inclusive.

La prima, ottima notizia per l’Italia arriva nella classifica generale internazionale: l’hotel Belvedere di Riccione sale di ben quattro posizioni e si attesta alla seconda piazza, dietro alle Tulemar Bungalows & Villas del Costa Rica che salgono dal secondo posto del 2018. Ovviamente, in virtù della seconda posizione globale, la struttura romagnola vince anche nelle classifiche generali a livello europeo e italiano.

Al primo posto globale si piazza il Tulemar Bungalows & Villas in Costa Rica e la medaglia di bronzo va Viroth’s Hotel a SiemReap in Cambogia.

“Anche quest’anno l’Italia ha riconfermato il valore della sua offerta ricettiva e, con 164 strutture premiate, è il secondo Paese al mondo per numero di hotel e B&B che hanno ricevuto un riconoscimento, superata per un soffio dagli Stati Uniti con 165 strutture” dichiara Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia.

È il Trentino Alto Adige ad aggiudicarsi il primato di regione più premiata nell’edizione 2019 dei Travelers’ Choice Hotel Awards con ben 38 premi ricevuti. Sul podio si riconferma,come lo scorso anno,anche la Campania con 29 riconoscimenti seguita dal Veneto, new entry, con 23riconoscimenti. Per quanto riguarda la distribuzione dei premi nelle varie tipologie di strutture ricettive,Trentino Alto Adige e Veneto vantano l’offerta più completa con almeno una struttura vincitrice in ognuna delle categoriedei Travelers’ Choice Hotel 2019.La Toscana conquista invece il primato di regione italiana con il maggior numero di riconoscimenti internazionali: ben 9 premi ricevuti nelle Top 25 europee e mondiali.

MONDO

Miglior Hotel: TulemarBungalows&Villas, Manuel Antonio, Costa Rica

Miglior Hotel di Lusso: Kayakapi Premium Caves – Cappadocia, Urgup, Turchia

Migliori Tariffe: Hotel Lurdeia,Bermeo, Spagna

Miglior Hotel di Piccole Dimensioni: Anastasis Apartments, Imerovigli, Grecia

MigliorServizio: Holiday Emerald Hotel, Hanoi, Vietnam

Miglior Pensione e B&B: The 25 Boutique B&B, Torquay, Regno Unito

Miglior Hotel Romantico:Lani’sSuites Deluxe, Puerto Del Carmen, Spagna

Miglior Hotel per Famiglie: MaxxRoyalKemerResort, Kemer, Turchia

Miglior Hotel All-Inclusive: Ikos Oceania, NeaMoudania, Grecia

ITALIA

MIGLIORI HOTEL

1.Hotel Belvedere, Riccione (RN)

2.Hotel Spadai, Firenze (FI)

3.San Luis Retreat Hotel & Lodges, Avelengo (BZ)

4.Hotel Artemide, Roma

5.Portrait Firenze, Firenze (FI)

6.Il San Pietro di Positano, Positano (SA)

7.Park Hotel Brasilia, Jesolo (VE)

8.Villa Cora, Firenze (FI)

9.Hotel Lungarno, Firenze (FI)

10.Bellevue Syrene, Sorrento (NA)

MIGLIORI HOTEL DI PICCOLE DIMENSIONI

1.La Minerva, Capri, (NA)

2.Gagliardi Boutique Hotel, Noto (SR)

3.Hotel Sporting Family Hospitality, Livigno (SO)

4.Wellness Hotel Casa Barca, Malcesine (VR)

5.LifestyleSuites Rome, Roma

6.Hotel Villa Carlotta, Taormina (ME)

7.Boutique Hotel Diana, Madonna

di Campiglio (TN)

8.Villa Piazzano, Cortona (AR)

9.Palazzo Marziale, Sorrento (NA)

10.Hotel Villa Ducale, Taormina (ME)

MIGLIORI HOTEL DI LUSSO

1.Portrait Firenze, Firenze (FI)

2.Villa Cora, Firenze (FI)

3.Il San Pietro di Positano, Positano (SA)

4.Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento (NA)

5.Hotel Lungarno, Firenze (FI)

6.Bellevue Syrene, Sorrento (NA)

7.Hotel Monika, Sesto (BZ)

8.Belmond Hotel Caruso, Ravello (SA)

9.Four Seasons Hotel Firenze, Firenze (FI)

10.Castello Banfi – il Borgo, Montalcino (SI)

MIGLIOR SERVIZIO

1.Hotel David, Firenze (FI)

2.Hotel Villa Carlotta, Taormina (ME)

3.Hotel Villa Sirena, Casamicciola (NA)

4.Hotel Belvedere, Riccione (RN)

5.Luxury Villa Excelsior Parco, Capri (NA)

6.Hotel Pasquale, Monterosso al Mare(SP)

7.Park Hotel Brasilia, Jesolo (VE)

8.AktivhotelSantalucia, Torbole (TN)

9.Hotel Artemide, Roma

10.Hotel Margherita, Praiano (SA)

MIGLIORI TARIFFE

1.Hotel Villa Sirena, Casamicciola Terme (NA)

2.Hotel Stresa, Rimini (RN)

3.Hotel Aurea Rimini, Miramare (RN)

4.Hotel Baltic, Rimini (RN)

5.La Madonnina, Soraga (TN)

6.Hotel Saint Martin, Aprica (SO)

7.Hotel Augustus Riccione, Riccione (RN)

8.Hotel Week-end, Cesenatico (FC)

9.SporthotelRosatti, Dimaro Folgarida (TN)

10.Alexander Hotel Alpine Wellness Dolomites, Molveno (TN)

MIGLIORI PENSIONI E B&B

1.B&B Mondello Design, Mondello (PA)

2.La Palazzetta del Vescovo, Fratta Todina (PG)

3.Locanda dell’Artista, San Gimignano (SI)

4.B&B Dimora dell’Etna, Milo (CT)

5.Salerno Centro Bed and Breakfast, Salerno (SA)

6.QuodLibet, Roma

7.B&B Tre Civette Sul Comò, Roma

8.Salerno Antica B&B, Salerno (SA)

9.Like Home, Azzano San Paolo (BG)

10.Rome Armony Suites, Roma

MIGLIORI HOTEL ROMANTICI

1.Hotel Villa Ducale, Taormina (ME)

2.Al Ponte Antico Hotel, Venezia (VE)

3.San Luis Retreat Hotel & Lodges, Avelengo (BZ)

4.Capri Wine Hotel, Capri (NA)

5.Wellness Hotel Casa Barca, Malcesine (VR)

6.Il San Pietro di Positano, Positano (SA)

7.Aia Mattonata Relais, Siena (SI)

8.Hotel Rocca Della Sena, Tropea (VV)

9.Corte Di Gabriela, Venezia (VE)

10.Maison La Minervetta, Sorrento (NA)

MIGLIORI HOTEL PER FAMIGLIE

1.Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel,Ortisei(BZ)

2.Club Family Hotel Serenissima, Cesenatico (FC)

3.Hotel Baltic, Giulianova (TE)

4.Hotel Amarcord, Pinarella (RA)

5.Club Family Hotel Executive, Cesenatico (FC)

6.Hotel PizGalin, Andalo (TN)

7.Family Hotel Gran Baita, Pozza di Fassa (TN)

8.Family & Wellness Hotel Serena, Andalo (TN)

9.Club Family Hotel Milano Marittima, Milano Marittima (RA)

10.Hotel Doge, Alba Adriatica (TE)

La lista completa dei vincitori dei TripAdvisor Travelers’ Choice Hotel Awards 2019 è disponibile al seguente link: www.tripadvisor.it/TravelersChoice-Hotels