Benzina e gasolio alle stelle, esposto Codacons in 104 procure d’Italia

I prezzi di benzina e gasolio continuano ad aumentare. Lo sostiene il Codacons che denuncia listini troppo alti. Sull’isola di Vulcano, il gasolio ha raggiunto quota 2,349 euro al litro in modalità servito, 2,239 euro/litro la benzina. A La Maddalena, in Sardegna, la benzina sale a 2,087 euro al litro, 2,229 euro il gasolio. A Ischia un litro di verde costa 2,054 euro, il diesel vola a 2,104 euro. Come sempre accade nelle isole i prezzi sono ovviamente più alti.

Ma volano soprattutto in autostrada dove ormai rischiano di diventare proibitivi: il gasolio viaggia verso i 2.5 euro al litro (2,479), mentre la benzina arriva a 2,393, come da rilevazioni sulla A1 Roma-Milano; sulla A4 Brescia-Padova, invece, benzina a 2,384 e diesel a 2,449.

Sulla A 14 in Romagna si toccano i i 2,229 per la benzina e 2,269 per il gasolio, mentre il metano arriva a 2,555 e il gpl sfiora 1 euro a litro. E prezzi ancora più alti sono praticati nelle confinanti Marche.

Codacons sentenzia: “I prezzi dei carburanti sembrano fuori controllo dopo lo stop al taglio delle accise si assiste a forti incrementi in tutto il territorio, la cui entità non sembra in alcun modo giustificata dall’andamento delle quotazioni petrolifere. Per tale motivo abbiamo presentato un esposto a 104 Procure di tutta Italia e alla Guardia di Finanza”.