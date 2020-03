Buona e con proprietà anti-infiammatorie: alla scoperta dell’ananas

I.P.

La natura ci offre tanto in termini di frutta e non solo, ma come spesso accade, non conosciamo fino in fondo le caratteristiche di questi doni naturali. In questo articolo esamineremo più da vicino quelle che sono le caratteristiche dell’ananas e, soprattutto, le sue funzioni benefiche. Non tutti sanno che questo frutto esotico, oltre ad essere buono e succoso, svolge svariate azioni benefiche sul nostro organismo. Vediamo quali sono e come sfruttare al meglio questo prezioso frutto.

Dove trovare l’ananas

Prima di tutto però bisogna capire dove reperirlo, e in questo senso l’impresa si rivela piuttosto semplice: l’ananas si può trovare praticamente ovunque. Nei supermercati troviamo una grande varietà di frutti, compreso l’ananas, che è possibile acquistare quasi per tutto l’anno. Ce ne sono diverse specie e di diverse marche, tra cui l’ananas dei Fratelli Orsero, per citare una delle marche più famose. Questo frutto ha davvero del miracoloso per le sue proprietà benefiche che sono davvero tante. Di seguito andremo a scoprirne alcune.

Le proprietà dell’ananas

Innanzitutto l’ananas facilita la digestione, agisce contro la ritenzione idrica e sul microcircolo, apportando notevoli risultati sulla cellulite. Il suo potere più pregiato, però, è quello di essere un ottimo anti-infiammatorio naturale. Oltre a questa funzione c’è anche quella esercitata sulla pelle. Inoltre, rinforza le ossa, non fa ingrassare, sgonfia il ventre e previene l’ipertensione.

Dobbiamo ricordarci, però, che per sfruttare al massimo le proprietà nutritive dell’ananas, dobbiamo consumarlo fresco. Ad esempio, una porzione di 100 grami di ananas crudo, racchiude una fonte di diversi micronutrienti preziosi per il nostro organismo, quali: vitamina C, manganese, potassio, rame, calcio, betacarotene, tiamina, folati e fibra solubile e insolubile.

Altre caratteristiche importanti

Insomma, ognuno di noi dovrebbe consumare ananas per apportare benefici sul proprio organismo. Questo saporito frutto esotico ricco di acqua è un ottimo alleato per combattere la cellulite e la ritenzione idrica. L’ananas, in più, visto che contiene poche calorie è consigliato nelle diete ipocaloriche. Da alcuni studi emerge anche che questo frutto agisca a livello sistemico e possa modificare alcuni meccanismi alla base delle patologie tumorali.

Ma l’ananas è anche in grado di prevenire la formazione di edemi e diminuire quelli già esistenti. Inoltre, per la sua grande caratteristica anti-infiammatoria, l’ananas è utilizzato anche in caso di artrite reumatoide, sindrome dell’intestino irritabile e prostatite. Non solo: sembra essere efficace nel trattamento dell’asma, e aiuta a guarire anche ferite dovute a bruciature. Infine, questo straordinario frutto è ricco di enzimi digestivi, in particolare di proteasi, preziosi per la digestione.

A partire, quindi, dalle sue eccezionali proprietà anti-infiammatorie, l’ananas rappresenta davvero un valido alleato per il nostro organismo per i suoi innumerevoli benefici. Per questi motivi, e anche per il suo gusto unico, tutti noi dovremmo prenderlo in considerazione quando andiamo al supermercato.