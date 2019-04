Calcio, basket, ginnastica ritmica. Gli eventi sportivi a Riccione durante il ponte di Pasqua

Dal Torneo di calcio internazionale Adria Cup al Beach Line Festival, dallo Sport in Fiore al Torneo dei Magistrati per arrivare dritti al triathlon con il Challenge Riccione, il lungo periodo che inizia con il week della Festività Pasquali e arriva in discesa ai ponti del 25 aprile e del Primo maggio si preannuncia all’insegna del grande sport in numerose discipline.

“ Con la Pasqua prende avvio ufficialmente la stagione con grande slancio e dinamismo. A partire da venerdì 18 aprile – dichiara l’assessore allo sport e al turismo Stefano Caldari – si apre un fine settimana all’insegna del calcio e della pallavolo fino ad un crescendo di manifestazioni sportive di varia portata e dimensioni. Dal beach volley alla ginnastica, dal basket al calcio a 8 che ospita il torneo dei Magistrati per la prima volta a Riccione, la città ha ampliato la sua capacità attrattiva con una vastissima scelta di eventi sportivi. Quest’anno abbiamo inoltre manifestazioni che si apprestano a registrare edizioni eccezionali con il record di iscritti come il Beach Line. Il sistema di accoglienza e le strutture sportive della città sono pronte a dare la migliore ospitalità possibile in questo lungo periodo di ponti ad atleti, istruttori e familiari in arrivo a Riccione. Il 2019 è partito con ottimi numeri in termini di appeal e presenze turistiche, adesso con l’arrivo della primavera si naviga con il vento in poppa e lo sport sarà un eccezionale protagonista”.

Eventi sportivi dal 18 aprile al 4 maggio

18-20 aprile parte la pallavolo con la Young Volley Challenge & Cup che si svolgerà alle palestre di via Forlimpoopoli, del liceo Volta-Fellini e dell’Istituto Alberghiero “S. Savioli” . Organizzazione ASD Young Volley e Promhotels.

18 -20 aprile Adria Cup-Torneo di calcio internazionale si svolgerà allo Stadio Comunale, sono attese 4400 presenze. Organizzazione Komm Mit e Firmatour.

22-28 aprile Beach Line Festival. La nuova edizione di beach volley sarà record per numero di iscritti con 1800 partecipanti provenienti prevalentemente da Germania e Austria. Attese circa 11.000 presenze. Organizzazione Promohotels.

25-28 aprile PGS Ginnastica Ritmica. Esibizioni di ginnastica al Playhall. Attese 4200 atlete

25 Aprile – 28 aprile, al Playhall, si terrà la Finale Nazionale di Ginnastica Ritmica. Andranno in scena 700 ginnaste con suggestive esibizioni.

Evento realizzato in collaborazione con Promhotels Riccione.

25-28 aprile Calcio con il Torneo “ Piccoli Amici” allo stadio comunale.

Organizzazione Fya Riccione

27-28 aprile Torneo di basket IOR a scopo benefico alla palestra “Annika Brandi” . Organizzazione IOR Riccione

27-28 aprile Seminario Giovanile di Karate Fijlkam . Le gare di karate si svolgeranno alla piastra polivalente del Centro Sportivo Comunale. Organizzazione ASD Centro Karate Riccione

27 aprile – 5 maggio AICS Sport in Fiore allo Stadio del Nuoto, Playhall, palestre cittadine e pattinodromo. Saranno campionati nazionali di varie discipline (judo, nuoto, mamanet, danza sportiva) ai quali parteciperanno 3.500 persone tra atleti, tecnici, dirigenti, accompagnatori provenienti da tutte le regioni d’Italia. Prevista anche una rassegna di danza con la partecipazione di 250 ballerini.

Organizzazione AICS – Associazione Italiana Cultura Sport

29 aprile – 5 maggio Torneo dei Magistrati con il VI Campionato Nazionale di Calcio a 8 “ Memorial Giovanni Romano”. Si svolgerà allo stadio comunale. Oltre alle gare, le giornate dei magistrati saranno contraddistinte da diversi appuntamenti, tra i quali il convegno dal titolo “ Stupefacenti: fatti nostri” che si terrà all’aula magna del liceo “Volta- Fellini”. Organizzazione Magistrati Emilia Romagna e Marche

4-5 maggio Challenge Riccione un evento di sport e spettacolo con il triathlon che vedrà le discipline del nuoto, ciclismo e podismo protagoniste a Riccione e nell’entroterra. Attese 3000 presenze. Organizzazione ASD Traithlon, Duathlon Rimini.