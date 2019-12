Calcio, Serie A: per lo scudetto sarà una sfida a tre

I.P.

Dopo la prima sconfitta in campionato per la Juventus di Maurizio Sarri, si può considerare una lotta a tre, quella per lo scudetto legato alla stagione 2019-2020. La Lazio di Inzaghi, dopo il colpaccio, si candida come possibile terza incomoda, non solo grazie al risultato ottenuto all’Olimpico contro una squadra sbilanciata e sfilacciata, ma anche per merito di un girone d’andata molto valido. I risultati parlano abbastanza chiaro: una vittoria in meno rispetto alla Juventus, e solo una sconfitta in più rispetto all’Inter capolista, ma con una media gol che la pone al primo posto, in questa speciale classifica. La Lazio non è il primo miglior attacco di questa serie A, dietro rispetto all’Atalanta di Gasperini, ma con 15 reti subite è la seconda miglior difesa, a pari merito di Juventus e Roma, dietro solo rispetto all’Inter di Conte. Numeri e statistiche che ci aiutano a capire meglio, cosa è accaduto durante questo girone d’andata che si sta avviando verso la sua conclusione.

L’esonero di Carlo Ancelotti dalla guida del Napoli

Campionato che riparte dopo le gare di Champions ed Europa League, con una importante novità, per quanto riguarda la guida tecnica del Napoli. Carlo Ancelotti è stato infatti esonerato dopo la vittoria in Champions che ha consentito alla formazione partenopea di centrare per la terza volta nella sua storia gli ottavi di finale, risultato non sufficiente perché il tecnico emiliano restasse alla guida del Napoli. Al suo posto arriva Gennaro Gattuso, che dopo la buona stagione con il Milan, proverà a dare nuovamente grinta e gioco ai partenopei, che in campionato non vincono da oltre un mese e mezzo. Il campionato però in termini di vertice, vede Cagliari, Roma e Atalanta, giocarsi e contendersi i piazzamenti utili tra Champions ed Europa League. Il Napoli infatti dovrà recuperare parecchi punti, contro le tre squadre che si trovano davanti, anche se c’è tutto il girone di ritorno con i relativi scontri diretti importante anche per il discorso legato alle scommesse sportive calcio di questo girone d’andata per il campionato 2019-2020.

Campionato: una stagione interessante per la classifica di serie A

Una stagione che di fatto diviene molto interessante, anche per la media e bassa classifica, con squadre che abbiamo visto, mostrano di poter giocare alla pari anche contro big del calibro di Inter, Juventus e via dicendo. Specialmente il Parma e il Verona, rientrano in questo tipo di discorso, mentre bisogna capire meglio quale sarà il campionato di Torino, Milan, Sassuolo e soprattutto della Fiorentina. La Fiorentina dopo un buon avvio di stagione, si è persa per strada e ora deve recuperare molti punti, prima per uscire dalla zona calda che attualmente occupa, e successivamente per tornare nel giro delle squadre in lizza per l’Europa, obiettivo non impossibile, in termini di classifica, ma che per via del gioco espresso, appare lontano dalla portata della formazione Viola. Campionato a parte invece per il Lecce di Fabio Liverani, che pur facendo meglio del Brescia di Corini, deve comunque mantenere posizione e fare punti, in ottica di lotta salvezza. Una stagione per il momento da dimenticare quella del Brescia, così come per la Spal e per le due genovesi. Il Genoa di Thiago Motta in particolare ha vinto solo 2 gare fino a questo momento, risultando anche la peggiore difesa del girone d’andata di questo campionato. Sarà difficile per queste squadre uscire dalla posizione che occupano quando ci avviciniamo alla fine del girone d’andata per questo campionato di serie A 2019-2020.