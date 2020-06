“Quest’estate a Riccione si balla in sicurezza.” Indino Confcommercio: “Cara Tosi hai solo una discoteca aperta”

Il sindaco di Riccione, Renata Tosi, ha annunciato, dopo un incontro in video conferenza con il presidente nazionale Silb (sindacato locali da ballo) Maurizio Pasca, Mauro Bianchi (Samsara), Tito Pinton (Musicà) e Enrico Galli (Cocco e Altromondo) che si ballerà a Riccione, all’aperto e in sicurezza.

La risposta di Gianni Indino, presidente di Confcommercio Rimini e presidente regionale del Silb al sindaco Tosi sulla sua pagina FB è senza appello.

“Quest’estate a Riccione, si ballerà insicurezza! Questo è il titolo di un quotidiano on-line che mi hanno girato, mi sono letto l’articolo e ho scoperto che Riccione è piena di discoteche e che sono rappresentate dal consorzio club di prodotto di Riccione, che tra tutte le funzioni e le attività penso che non abbia quella di rappresentanza sindacale.

Mi sono soffermato a identificare quante discoteche apriranno questa estate a Riccione, dove si ballerà in sicurezza, e ho scoperto che c’e ne sarà solo una l’ex Prince il Nuovo Musica, al quale auguro tanta tanta fortuna e tanti bei risultati, agli imprenditori coraggiosi vanno i miei più sinceri In bocca al lupo per l’attività che andranno a svolgere e che veramente arricchisce l’offerta turistica di quel territorio.

Ma a parte questo non esiste a Riccione un altro locale. Ah no dimenticavo il Cocoricò è vero, peccato che lo stesso gestore, abbia dichiarato proprio oggi che non aprirà, Dimenticavo anche il Nikka. Ma questa è un’altra storia avremo modo di parlarne un’altra volta.

E allora!

Io ho visto un elenco di locali di Misano, continua il presidente di Confcommercio Indino, con qualche escursione nelle Marche a Gabicce ma di Riccione , uno soltanto, (se si esclude lo splendido Sansara un locale sulla spiaggia ) prestigioso, ma unico solo anche perché gli altri locali menzionati nell’articolo sono locali intrattenimento per gli aperitivi per la musica dal vivo sicuramente non per il ballo, a meno che l’amministrazione si stia preparando ad autorizzare il ballo nei bar e nei ristoranti e nei chioschi ma oramai la cosa non mi stupirebbe affatto (gli scatti in avanti della signora sono proverbiali), in quanto alla rappresentanza dei locali, il sindacato che ho l’onore di rappresentare a livello provinciale, regionale, e a livello nazionale (facendo parte della Giunta di presidenza,) si rende disponibile, con l’amministrazione riccionese, a rendersi disponibile per qualsiasi iniziativa che vada nella direzione di sostenere i locali da ballo del territorio, in questo caso potrà contare sulla collaborazione del Silb e della mia persona.

Io sarò sempre disponibile ad incontrare e a valutare insieme all’amministrazione le modalità da mettere in campo per il bene delle imprese, dei lavoratori, della stessa Riccione, per contribuire all’arricchimento dell’offerta turistica della perla dell’Adriatico.”